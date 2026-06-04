Casemiro é criticado por André Henning após falta em Endrick: 'Contra o Modric foi um gatinho'

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Um lance envolvendo Casemiro e Endrick durante um treinamento da seleção brasileira gerou repercussão nas redes sociais e também recebeu críticas do narrador André Henning. Durante participação em programa esportivo, o jornalista comentou a entrada forte do volante sobre o atacante e fez uma comparação com um dos momentos mais lembrados da eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022.



A dividida aconteceu no segundo dia de atividades da Seleção em Nova Jersey. Durante o trabalho comandado por Carlo Ancelotti, Casemiro acertou um carrinho por trás em Endrick para interromper uma jogada. Logo após o lance, o volante se aproximou do companheiro e pediu desculpas.



Mesmo sem maiores consequências físicas para o atacante, a entrada rapidamente viralizou entre os torcedores, especialmente por acontecer em um treino às vésperas da Copa do Mundo.





Ao analisar o lance, André Henning demonstrou incômodo com a forma como Casemiro entrou na disputa e afirmou que há diferença entre um treinamento competitivo e uma entrada considerada excessiva.



"Que isso, velho? Que isso? É aquela coisa, né, o futebol sempre foi assim, né, o mais experiente dá uma chegada no garotão, que está começando agora. Só que o futebol de hoje é complicado, as coisas repercutem. As redes sociais bombaram ontem com esse lance", comentou.



O narrador reconheceu que o volante tentou interromper a jogada, mas avaliou que a entrada foi além do necessário.



"Eu acho que tem uma diferença entre treinar sério, treinar duro e isso aí. Ele foi para matar o lance, não foi para quebrar, mas chega muito atrasado", analisou.





Durante o debate, Henning também relembrou um episódio da Copa do Mundo de 2022. Na eliminação para a Croácia, Casemiro evitou cometer uma falta mais dura sobre o meia Luka Modric em um contra-ataque adversário, situação que foi amplamente discutida após a partida.



Ao comparar os dois lances, o narrador fez uma crítica direta ao volante da Seleção.



"O pessoal compara muito com o lance do Modric. Contra o Modric ele foi um gatinho, aí contra o Endrick no treino ele é um leão", disparou.



Na mesma discussão, foi lembrado que Casemiro estava pendurado naquele confronto e corria o risco de ficar fora de uma eventual semifinal caso recebesse cartão amarelo.



A jogada repercutiu nas redes sociais com a maior parte dos internautas opinando que o volante exagerou na força em uma atividade entre companheiros de equipe.



A comissão técnica brasileira não se manifestou sobre o lance, e ambos seguiram normalmente os trabalhos de preparação para a disputa da Copa do Mundo.

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