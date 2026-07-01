Casemiro é exaltado por jornal espanhol após gol pelo Brasil na Copa: "Calou os críticos"

A- A+

O gol de Casemiro na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo, repercutiu na imprensa internacional.

O jornal espanhol "AS" dedicou elogios ao volante e avaliou que o jogador vive um dos melhores momentos da carreira, além de afirmar que sua atuação "calou os críticos" que questionavam seu retorno à seleção brasileira.



Na análise do periódico, o volante voltou a ser protagonista justamente no momento mais importante da competição. O texto destaca que Carlo Ancelotti nunca perdeu a confiança no camisa 5 e que a aposta do treinador italiano foi recompensada.

"Casemiro vive uma segunda juventude. Seu gol contra o Japão o colocou novamente sob os holofotes internacionais. Ele está em sua melhor forma individual. A idade não é um obstáculo, e ele encara o desafio da Seleção Brasileira com o entusiasmo de um estreante", escreveu o "AS".



A publicação também relembrou que Casemiro passou cerca de um ano fora das convocações da seleção brasileira durante o ciclo anterior, período em que, segundo o veículo, o Brasil perdeu parte da consistência defensiva. Para o jornal, a volta do volante devolveu equilíbrio ao time de Ancelotti.



O "AS" ainda citou a repercussão do gol marcado diante dos japoneses, incluindo a declaração do presidente Lula, que afirmou ter questionado a permanência de Casemiro em campo antes do empate brasileiro, mas elogiou a decisão de Ancelotti após o volante balançar as redes.



Outro ponto destacado pelo periódico foi o desempenho recente do brasileiro no Manchester United. O jornal lembrou que Casemiro chega ao Mundial após uma temporada de nove gols e duas assistências, números que reforçam, na visão da publicação, que o volante continua atuando em alto nível mesmo aos 34 anos.



Carlo Ancelotti também saiu em defesa do jogador após a classificação brasileira. O treinador ressaltou que a influência do volante vai muito além do gol marcado diante do Japão:



"Ninguém pode ensinar Casemiro a jogar futebol. Ele é um verdadeiro líder. Ele não foi magnífico apenas por causa do gol de empate, mas porque é um grande jogador por natureza, capaz também de criar perigo na frente do gol adversário, como vimos hoje", afirmou o comandante da seleção.



Além do gol, Casemiro alcançou uma marca expressiva. Com a atuação diante do Japão, ele igualou Zagallo como o brasileiro com mais partidas de Copa do Mundo sem sofrer derrota (12).

Agora, o volante e a seleção brasileira voltam a campo no domingo, 5, diante da Noruega, em partida válida pelas oitavas de final.

Veja também