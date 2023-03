Casemiro é único brasileiro entre maiores salários da Premier League; veja ranking e valores

A- A+

O volante Casemiro, que deixou o Real Madrid e rumou para o Manchester United em agosto do ano passado, é o único brasileiro no top-10 dos maiores salários da Premier League. O jogador de 31 anos recebe 15,6 milhões de libras (cerca de R$ 100,24 milhões) por ano, mas está apenas em nono na lista. Os dados são do site especializado em finanças de jogadores Spotrac.

Embora receba um valor astronômico, Casemiro não é nem o terceiro maior salário do elenco do Manchester United. O goleiro David de Gea, o atacante Jadon Sancho e o zagueiro Raphael Varane recebem mais do que o brasileiro. O meio-campista Kevin de Bruyne, do Manchester City, é o jogador que ganha o maior montante da liga, são 20,8 milhões de libras por ano.

Erling Haaland, contratação do City para esta temporada, possui o segundo maior salário do torneio, 19,5 milhões de libras. Contudo, segundo o jornal The Sun, o clube inglês pretende aumentar o salário do jogador para evitar o interesse de transferência do Real Madrid. O norueguês que recebe hoje 375 mil libras por semana, passaria a ganhar 500 mil libras, superando as 400 mil libras de De Bruyne.

Confira o Top 10 dos maiores salários da Premier League

Kevin de Bruyne (Manchester City) - 20,8 milhões de libras (R$ 133,66 milhões)

Erling Haaland (Manchester City) - 19,5 milhões de libras (R$ 125,30 milhões)

David de Gea (Manchester United) - 19,5 milhões de libras (R$ 125,30 milhões)

Mohamed Salah (Liverpool) - 18,2 milhões de libras (R$ 116,95 milhões)

Jadon Sancho (Manchester United) - 18,2 milhões de libras (R$ 116,95 milhões)

Raphael Varane (Manchester United) - 17,68 milhões de libras (R$ 113,61 milhões)

Reheem Sterling (Chelsea) - 16,9 milhões de libras (R$ 108,60 milhões)

Jack Grealish (Manchester City) - 15,6 milhões de libras (R$ 100,24 milhões)

Casemiro (Manchester United) - 15,6 milhões de libras (R$ 100,24 milhões)

Enzo Fernández (Chelsea) - 15,47 milhões de libras (R$ 99,41 milhões)

Outros craques do Brasil são citados no levantamento. Gabriel Jesus, em 13º, Antony, em 24º, Roberto Firmino, em 32º, Fabinho, em 33º, Thiago Silva, em 40º e Alisson, em 49º, estão na lista dos top-50 dos maiores salários da liga.

Veja também

CASO DANIEL ALVES Ex-mulher visita Daniel Alves na prisão dias após anúncio de separação nas redes