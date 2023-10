Casemiro elogia carinho cuiabano, mas faz alerta sobre gramado da Arena Pantanal

A- A+

A recepção do povo de Cuiabá e a situação do gramado da Arena Pantanal, palco do jogo da Seleção Brasileira diante da Venezuela, nesta quinta (12), às 21h30, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, não caminham juntas na avaliação dos atletas do Brasil. Enquanto o carinho na chegada da delegação foi ressaltado de forma positiva, o estado do palco de Mato Grosso não ganhou os mesmos elogios. Em entrevista coletiva nesta quarta (11), o volante Casemiro não escondeu que preferia ver a equipe “atuando em campos melhores”.

“Tivemos o carinho de Belém, agora o daqui de Cuiabá, mas o campo não é o que estamos acostumados. Assim como o calor. Mas você ganha de um lado e perde de outro. Se pudesse escolher (jogar) em campos melhores, em situações melhores para os jogadores, escolheríamos campos melhores. Não cabe a nós (escolher), mas o carinho está sendo incrível e isso nos fortalece dentro da seleção”, afirmou.

Titular da seleção, Casemiro vai para o terceiro ciclo de trabalho rumo a uma Copa do Mundo. O atleta destacou as principais diferenças em cada preparação e elogiou o perfil de jogo adotado pelo atual técnico, Fernando Diniz.

“Em 2018, Tite pegou uma Seleção querendo ainda se classificar. Não estávamos no grupo de classificação. Não tínhamos um leque tão grande de jogadores. Na Copa seguinte era maior. Agora que se classificam seis mais um (repescagem), será possível observar mais. O treinador é novo e estamos tentando encaixar o mais rápido possível. Não tivemos mais de 10 treinamentos. Em clubes, demoramos meses (para encaixar). Estamos tentando, com vídeos, corresponder à filosofia do trabalho. Agora que temos um leque maior de seleções para classificar, dá para provar mais jogadores”, apontou.

“Diniz pede para eu tocar na bola sempre, tentando comandar o jogo no ritmo para quando ir para frente ou para o lado. Claro que cada treinador tem suas características, mas os princípios do futebol são os mesmos e isso se aprende quando está na base. Um treinador pode jogar mais vertical, outro com mais toque de bola, mas os princípios são os mesmos. Uma das coisas que mais gostei com Diniz é que a bola passa bastante no meu pé”, completou.

