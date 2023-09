A- A+

Seleção Brasileira Casemiro elogia Diniz e espera Seleção se adaptando rapidamente ao estilo do treinador Volante do Manchester United enfatizou bom trabalho que vem sendo feito pelo técnico

Adaptação e alegria para jogar. Este tem sido o mantra dos jogadores da Seleção Brasileira para falar sobre as primeiras impressões de Fernando Diniz. Pelos próximos meses, o treinador do Fluminense será o responsável por dirigir o Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (6), foi a vez do volante Casemiro ressaltar o trabalho que vem sendo feito pelo técnico ao longo da semana. Na sexta-feira (8), a equipe verde-amarela recebe a Bolívia, às 20h45, no Mangueirão, pela 1ª rodada da competição continental.

Segundo o jogador do Manchester United, em meio ao processo de mudança na forma de jogar, as lideranças do grupo terão um papel fundamental no período de adaptação.

“Sabemos que cada treinador tem sua filosofia e forma de jogar. Diniz está nos mostrando vídeos, conversando para passar o jeito que gosta de jogar, e sem dúvida temos uma base com jogadores que já jogaram Copa do Mundo e estavam com o professor Tite. É adaptação. Ele tem uma forma diferente, mas a base e o conceito de futebol é alegria. A alegria que temos em campo, o prazer de desfrutar. Isso é uma das coisas mais legais que ele tem nos passado”, salientou.

Titular de forma incontestável da Seleção nos últimos anos, Casemiro detalhou o que espera do novo estilo de jogo que vem sendo implementado na equipe nos últimos dias. Antes acostumados com o trabalho posicional, os atletas estão se adaptando à mobilidade que marca a forma de trabalhar do novo técnico.

"É uma das características do Diniz essa movimentação. Ele já deixou isso claro, e acho que a grande virtude dos grandes jogadores é se adaptar ao treinador, ao time. Se for para fazer isso em campo, estarei disponível pelo prazer de estar aqui, pela sensação de representar meu país", enfatizou o camisa 5.

Apesar da proximidade da data da partida, Casimiro afirmou que a equipe pouco se informou sobre o adversário. De acordo com o cabeça de área, o foco neste primeiro momento está única e exclusivamente em entender a nova forma de jogar da Seleção. “Sinceramente, não vimos muita coisa da Bolívia, pois estamos vendo a forma de jogar do Diniz. Estamos muito mais focados no trabalho do Diniz. Claro, quando estiver mais perto do jogo, vamos ver algo do adversário”, contou.

