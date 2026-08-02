Casemiro faz gol contra na estreia pelo Inter Miami na MLS; veja vídeo
O volante brasileiro foi mal em seu primeiro jogo no futebol norte-americano
O brasileiro Casemiro fez sua estreia jogando em casa com a camisa do Inter Miami na noite deste sábado (01), em partida realizada no Nu Stadium, em Miami, diante do Colombus Crew, pela Major League Soccer (MLS).
A euforia por defender o clube no diante da torcida não durou muitos minutos. Isso porque o volante errou ao tentar cortar um cruzamento e mandou contra a própria meta.
Veja o lance:
A goal is a goal pic.twitter.com/0DZyLQwtIp— The Crew (@ColumbusCrew) August 2, 2026
Apesar da falha na partida, o time do meio-campista conseguiu o empate, por 2 a 2. Antes do gol contra do brasileiro, o uruguaio Luis Suárez abriu o placar aos 16 minutos de duelo.
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O grego Noah Allen também deixou sua marca para o Inter Miami no final do primeiro tempo. Nos últimos minutos da etapa complementar, o espanhol Brais Méndez empatou para o Colombus Crew.
Casemiro permaneceu em campo durante os 90 minutos e já havia feito a estreia pela equipe diante do CF Montreal, também pela MLS, na última semana.
No embate, o Inter Miami venceu por 1 a 0, com outro gol de Suárez. Cabe lembrar que o volante estava com a seleção brasileira um mês atrás na disputa da Copa do Mundo, quando foi eliminado nas oitavas de final para a Noruega
Aos 34 anos, o meia assinou com o clube dos Estados Unidos até o final de 2027 e tem a possibilidade de estender o contrato por mais dois anos.
Ele deixou a Europa após 14 anos, com passagens por Porto, Manchester United e a idolatria no Real Madrid, onde conquistou cinco vezes a Champions League.
Quem reestreou pelo Inter Miami na temporada neste sábado foi o argentino Lionel Messi, entrando na segunda etapa da partida. O astro argentino retornou aos gramados após duas semanas da decisão da Copa do Mundo.