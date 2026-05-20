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FUTEBOL INTERNACIONAL

Casemiro fica perto de acerto por três anos com time de Messi nos EUA após despedida do United

O jogador tem acordo encaminhado por três temporadas com o Inter Miami e deve ser companheiro de Messi após a Copa do Mundo

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Casemiro se despediu do Manchester United neste domingo (17)Casemiro se despediu do Manchester United neste domingo (17) - Foto: DARREN STAPLES / AFP

O sonho das equipes brasileiras em contarem com o futebol do volante Casemiro, capitão da seleção após despedida do Manchester United está cada vez mais distante. O jogador tem acordo encaminhado por três temporadas com o Inter Miami e deve ser companheiro de Messi após a Copa do Mundo.

De acordo com o ge, as tratativas se arrastam há três meses e a família de Casemiro foi decisiva para a escolha após propostas de clubes europeus e também da Arábia Saudita, onde poderia ganhar salários mais altos. O bem-estar do volante pesou na escolha.

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A ideia de Casemiro, de 34 anos, é assinar o acordo por três temporadas antes de se concentrar para a disputa da Copa do Mundo, a ser realizada a partir de junho em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México e com o Brasil estreando diante de Marrocos no dia 13.

Casemiro fez grande temporada com o Manchester United, anotando nove gols, sobretudo no jogo aéreo, deu assistências e viu a torcida inglesa, em coro, clamar por sua permanência. A decisão de mudar de ares após quatro temporadas, contudo, foi irreversível.

Esperava-se que o jogador abrisse oportunidade para clubes nacionais repatriá-lo, mas a aposentadoria está cada vez mais perto de ser longe do País. O Inter de Miami acerta os últimos detalhes do acordo e nem cogita perder a oportunidade de tê-lo no clube.

 

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