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FUTEBOL Casemiro pede Neymar na Copa e vê camisa 10 como diferencial da seleção: "Muda o jogo" Volante afirmou que atacante do Santos pode ser decisivo mesmo sem atuar durante os 90 minutos

Ídolo da Seleção Brasileira, Casemiro saiu em defesa de Neymar ao comentar a possível convocação do camisa 10 para a próxima Copa do Mundo. Em entrevista ao canal “Rio Ferdinand Presents”, o volante afirmou que levaria o atacante para o torneio mesmo sem condições de atuar durante todas as partidas.

— Se dependesse de mim, eu o levaria para a Copa do Mundo. Mas sem que ele jogasse todas as partidas, não seria o ideal para ele — afirmou Casemiro.

O volante, que está de saída do Manchester United, destacou que Neymar ainda possui uma característica considerada única dentro do elenco brasileiro: a capacidade de decidir jogos equilibrados.

— Para mim, quando o jogo está equilibrado, 0 a 0, cabe a ele virar o jogo marcando o gol decisivo ou dando a assistência — completou.

A declaração acontece em meio à expectativa sobre a lista final de convocados do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial. Neymar tenta recuperar espaço na seleção após um longo período afastado por problemas físicos.





Neymar atuando pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante do Santos FC não atua pela seleção desde a grave lesão sofrida no joelho esquerdo, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco. Desde então, passou por diferentes procedimentos cirúrgicos e enfrentou sucessivas interrupções no processo de recuperação.

Após rescindir com o Al-Hilal, Neymar retornou ao Santos e passou a ganhar sequência de jogos. Nas últimas semanas, o atacante voltou a marcar em partidas consecutivas justamente às vésperas da definição da convocação brasileira.

Casemiro acredita que o melhor cenário para Neymar seria uma utilização mais estratégica durante a Copa.

— Minha decisão seria dizer a ele: 'Neymar, você não precisa jogar todas as partidas'. Para mim, o ideal é ele entrar quando o jogo estiver aberto, como um jogo novo. Dar uma assistência especial, marcar um gol especial, esse é o papel dele — explicou.

Durante a conversa, Rio Ferdinand comentou que Neymar teria capacidade de “mudar o jogo”. Casemiro concordou imediatamente e reforçou a importância do camisa 10.

— Sim, mudar o jogo. E nós não temos esse jogador neste momento. Não temos. Por isso, na minha opinião, ele deveria estar lá. Mas a decisão é do Ancelotti — concluiu.

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