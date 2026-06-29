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Copa do Mundo Casemiro rebate críticas após vitória contra Japão: "um lance não define quem sou" Volante se recuperou após primeiro tempo abaixo e, mesmo amarelado, marcou um dos gols da vitória brasileira

Casemiro, um dos heróis da classificação brasileira na vitória de virada por 2x1 contra o Japão, rebateu as críticas que recebeu, principalmente, ao longo do primeiro tempo. Ainda assim, o volante fez o primeiro gol do Brasil nesta segunda-feira (29), que ajudou na classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

Para o experiente jogador, apesar de ser alvo de contestação, é importante manter o foco no que o time vem construindo na competição e que qualquer erro não define a carreira dele. "É manter o foco. Não é porque recebi um cartão amarelo ou um lance determinado, que isso define quem eu sou, toda a minha carreira ou o meu futebol. A minha história, desde São José dos Campos, é batalhar, dar a vida, ser persistente e esse é o lema que a minha mãe ensinou", disse o volante Casemiro.

Garantido nas oitavas de final, o camisa 5 analisa que a Seleção está em um crescimento na Copa, mas prega humildade nas próximas rodadas e espera atingir o objetivo da sexta estrela.

"Estamos crescendo durante a competição. Encaixamos a formação com o Paquetá um pouco mais atrás, estamos crescendo. A gente sabe que quando se trata de Brasil é sempre estar pensando em ser campeão, mas a humildade é importante e a gente está com entrega e determinação, queremos vencer, temos esse sonho de criança, estamos evoluindo e isso é o mais importante", pregou Casemiro.

Substituído na reta final do jogo com dores no adutor na perna esquerda, o próprio jogador tratou de tranquilizar e garante que estará à disposição. "Só deu uma ‘carregada’ no adutor, já vinha um pouco desgastado, mas no final já era melhor dar espaço para o Fabinho entrar, todos estão entrando bem, dei tudo dentro de campo e os outros também", revelou.



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