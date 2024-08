A- A+

FUTEBOL Caso acerte com time saudita, Vini Jr. teria maior contrato da história dos esportes; veja ranking Liga de beisebol dos Estados Unidos, a MLB, domina a lista, que conta com Messi e CR7

O atleta envolvido no rumor do momento na principal janela de transferência do futebol mundial tem nome: Vinicius Jr.



O brasileiro, que atualmente defende o Real Madrid, teria recebido uma proposta para se transferir para o Al-Ahli, da Arábia Saudita.



Segundo a imprensa europeia, o atleta receberia um valor que ultrapassa 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões, na cotação atual), entre salários e bônus, por cinco anos de vínculo.

Caso essa negociação se concretize, Vini Jr. simplesmente iria pulverizar os atuais recordes de maiores contratos de atletas em todo o mundo, isso contando todas as modalidades esportivas, incluindo grandes ligas como as americanas NBA (basquete), NFL (futebol americano) e MLB (beisebol) e as principais do futebol europeu, como a Premier League.



Veja abaixo o ranking





Elaborada pelo jornal espanhol Marca, a lista usa como referência o valor total de cada contrato, desconsiderando quanto tempo eles duram. Como exemplo, o atual líder do ranking, a estrela da liga de beisebol dos Estados Unidos (MLB, que domina a lista), Shohei Otani, tem um contrato pelo qual receberá 700 milhões de dólares. Esse valor, no entanto, será pago ao longo de dez anos de contrato.





A lista elaborada pelo Marca mostra, também, contratos já expirados, caso do segundo lugar. O acordo entre Lionel Messi e Barcelona, especificamente aquele válido entre 2017 e 2021, rendeu ao jogador cerca de 674 milhões de dólares. Em seguida vem Cristiano Ronaldo, que receberá mais de 530 milhões de dólares pelo seu contrato com o Al-Nassr.

Completam o top-10 Patrick Mahomes (do Kansas City Chiefs, da NFL, com 450 milhões de dólares), Karim Benzema (Al Ittihad, 447 milhões), Mike Trout (Los Angeles Angels, da MLB, 426 milhões), Canelo Álvarez (boxeador, 365 milhões), Mookie Betts (Los Angeles Dodgers, da MLB, também 365 milhões), Aaron Judge (New York Yankees, da MLB, 360 milhões) e Manny Machado (San Diego Padres, MLB, 350 milhões).

