Caso anel superior do Arruda seja liberado, Santa Cruz terá que cumprir lista de exigências; confira

Caso a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) autorize a liberação do anel superior do Estádio do Arruda para o jogo deste sábado (2), quando o Santa Cruz recebe o Central a partir das 16h30, pelo Campeonato Pernambucano, o clube mandante ainda terá uma lista de exigências a cumprir, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Ainda segundo a corporação, que realizou, através do Batalhão de Choque, uma segunda vistoria no estádio na manhã desta sexta-feira (1º), "o Santa Cruz resolveu questões impeditivas, restando ainda sanar questões restritivas, serviços para os quais precisará cumprir prazos."

Na lista, caso a arquibancada de cima seja apta a receber torcida, está a implementação de, ao menos, dez catracas. Ao todo, o público para Santa Cruz e Central pode chegar a 47 mil pessoas.

"Será necessário respeitar o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Militar de Pernambuco), que limita em cerca de 47 mil o total de torcedores no estádio. Como o restante do Arruda já comporta 35 mil, o número de ingressos a mais a serem negociados não pode passar de 12 mil. Também será necessário a realização de medidas emergenciais, como a instalação de pelo menos dez catracas na Rampa do Colosso e a contratação de mais seguranças privados", afirma a PMPE, que também fornecerá aumento no número de agentes que trabalharão na segurança do jogo.