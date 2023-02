A- A+

Um programa de televisão da Espanha teve acesso ao boletim de ocorrência feito pela jovem de 23 anos que acusa Daniel Alves de agressão sexual na boate Sutton, em Barcelona, no dia 31 de dezembro de 2022. De acordo com o "Y ahora Sonsoles", a polícia espanhola afirma que outras mulheres denunciaram o brasileiro.

"Agressão sexual na boate Sutton. Ligação do gerente. Denúncia que uma menina diz ter sofrido assédio sexual. Houve contato físico. Ambas as partes estão no local. Chamam uma ambulância para o caso", desta forma começa o boletim de ocorrência.

Tudo começou às 4h57 da madrugada do dia 31 de dezembro, momento que foi registrado uma ligação para a Polícia.

A vítima não foi a única a denunciar Daniel Alves. Suas amigas também fizeram isso por assédio e garantiram que o brasileiro teria tocado nelas sem consentimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes apareceram na boate entre às 5h11 e 5h41.

Às 5h46, o laudo dá conta de que Daniel Alves já não se encontra no local.

Às 6h01, o documento diz que a menina é transferida para o Hospital Clínic, especializado em agressões sexuais.

Segundo o advogado de defesa, o hospital prescreveu um tratamento para evitar qualquer tipo de doença infecciosa, porque não foi usado preservativo. A versão, apesar de já conhecida, coincide 100% com tudo o que vazou até agora, reafirmando a posição da vítima.



Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro em Barcelona, e entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, en quanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

Uma câmera de segurança da boate Sutton também flagrou Daniel Alves ignorando a mulher que o acusa de estupro ao sair da boate, segundo o jornal El Periódico. As imagens também confirmam o depoimento do gerente que, no início do mês, garantiu que o jogador deixava a casa noturna quando passou por ele que, naquele instante, tentava acalmar a jovem de 23 anos.

