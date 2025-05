A- A+

O julgamento do meio-campista Lucas Paquetá deve terminar de apenas duas maneiras: inocência ou banimento. As informações são do repórter Fred Caldeira, da TNT Sports Brasil.

A apuração informa, ainda, que não há meio termo para a punição, que, no caso, poderia ser uma suspensão da prática profissional do esporte, multa ou medida de aprendizagem.

Atualmente no West Ham (ING), Lucas Paquetá é investigado por suspeita de envolvimento em manipulação de resultados e apostas esportivas. O pedido da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) é de banimento do esporte.

Quando deve sair a sentença?

Como já havia sido veiculado há alguns meses, a sentença do julgamento do atleta ex-Flamengo só poderia ser divulgada ao menos um mês e meio depois das oitivas dos envolvidos, ou seja, ao fim da temporada.

Com o julgamento concluído, o veredito só deverá ser divulgado na primeira quinzena de junho. Isso significa que Paquetá pode continuar defendendo o West Ham no Campeonato Inglês. Com 37 pontos, a equipe ocupa atualmente a 17ª colocação, apenas uma acima da zonade rebaixamento.

Relembre o caso

Paquetá é acusado de violar regras de conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês entre 2022 e 2023: contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, no dia 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e contra o Bournemouth, em 12 de agosto do mesmo ano.

De acordo com o jornal The Guardian, o meia teria recebido de forma intencional cartão amarelo nestes confrontos "com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".

Logo quando foi acusado do crime, Paquetá alegou inocência e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar", disse o atleta na época que garantiu acionar seus advogados para deixar tudo esclarecido "Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome", disse.

Impacto emocional

Diante das circustâncias, há de se imaginar que o meio-campista esteja passando por um grande impacto emocional.

Um caso que chamou atenção foi no último domingo (4), quando o atleta chorou, ainda dentro de campo, ao receber um cartão amarelo durante a partida entre West Ham e Tottenham.

A advertência aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo, quando o jogador cometeu falta próximo ao campo de defesa. Depois de receber o cartão, ele foi às lagrimas e, um minutos após o ocorrido, foi substituído.

Após a partida, o técnico do West Ham, Graham Potter, saiu em defesa do jogador.

"Acho apenas que ele é um jogador que está fazendo seu melhor, e quer que a situação evolua, e provavelmente ficou frustrado com a situação do cartão. E então você vê que ele é apenas um ser humano. Ele não é perfeito, mas adoro o Lucas. Está dando tudo de si, mesmo em circunstâncias complicadas, e está melhorando cada vez mais", afirmou.

