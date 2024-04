A- A+

justiça Caso O.J. Simpson: saiba como estão os principais envolvidos no "julgamento do século" Absolvido pelo júri, astro foi condenado a pagar R$ 170 milhões a famílias de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman

Há quase 30 anos, mais de 100 milhões de pessoas pararam para assistir à transmissão ao vivo do veredito do julgamento de assassinato contra O.J. Simpson. O ex-astro do futebol foi acusado do duplo homicídio da ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e um amigo dela, Ronald Goldman.

Após um julgamento com júri de nove meses, Simpson foi absolvido, embora as dúvidas sobre o veredito e o crime nunca tenham desaparecido.

Saiba o que aconteceu e por onde andam as principais figuras do julgamento:

F.Lee Bailey

Bailey era membro da equipe jurídica de Simpson e já havia ganhado fama por representar Patricia Hearst e o homem suspeito de ser o Estrangulador de Boston. Seu interrogatório do detetive Mark Fuhrman foi considerado a chave para a absolvição de Simpson. Após o julgamento, em 1996, Bailey foi condenado por desacato na Flórida ao se recusar a entregar as taxas cobradas pela defesa de um traficante de drogas, bem como as ações deixadas com ele por seu cliente preso.

Após 43 dias de prisão, ele entregou ações no valor de milhões e foi libertado. Em 2001, a Suprema Corte da Flórida o expulsou por apropriação indébita de ações, e Massachusetts fez o mesmo dois anos depois.

Em 2016, o Bailey pediu falência no Maine. Perto do fim da vida, ele dirigiu uma empresa de consultoria empresarial em um apartamento acima de um salão de cabeleireiro de propriedade de sua namorada. Ele morreu em 2021, aos 87 anos.

Denise Brown

A Sra. Brown, irmã de Nicole Brown Simpson, testemunhou no julgamento do assassinato e acusou o ex-futebolista de espancar sua irmã e ameaçar matá-la. Mais tarde, ela colaborou em um livro sobre o casamento de sua irmã e de Simpson, e fez várias aparições em talk shows e noticiários. Ela também trabalhou como palestrante para aumentar a conscientização sobre questões de violência doméstica.

Marcia Clark

Promotora principal, ela renunciou ao Ministério Público do Condado de Los Angeles após o julgamento e co-escreveu um livro sobre o caso, “Without a Doubt”, publicado em 1997. Ela também escreveu vários romances policiais e mora na Califórnia.

Johnnie Cochran

Advogado proeminente na equipe de defesa, o Sr. Cochran continuou a representar clientes importantes. Ele também formou um escritório de advocacia nacional dedicado principalmente a casos de danos pessoais e escreveu duas autobiografias. Ele morreu em 2005, aos 67 anos, com um tumor cerebral.

Christopher Darden

Co-advogado da Sra. Clark, o Sr. Darden também renunciou ao Ministério Público após o julgamento e passou a escrever um livro de memórias e romances policiais. Ele também continuou a trabalhar como advogado de defesa criminal.





Ele ensinou direito em várias faculdades e apareceu como comentarista jurídico na CNN, Court TV, Fox News Network e NBC, de acordo com seu site.

No mês passado, Darden concorreu sem sucesso a juiz no condado de Los Angeles. Entre aqueles que o apoiaram estava o juiz do caso criminal de Simpson, Lance Ito, agora aposentado.

Alan Dershowitz

O renomado advogado de defesa atuou como consultor da equipe jurídica de Simpson. Ele continuou trabalhando como advogado e professor de direito em Harvard.

Dershowitz, residente em Massachusetts, é autor de 40 obras de ficção e não-ficção, segundo seu site . Nos últimos anos, ele ganhou as manchetes representando o presidente Donald J. Trump em seu primeiro julgamento de impeachment . Ele também defendeu Jeffrey Epstein , um amigo de longa data, depois que ele foi preso e acusado de tráfico sexual pela primeira vez em 2006 e, em 2008 , ajudou a conseguir um acordo judicial para Epstein.

Mark Fuhrman

Como detetive da polícia de Los Angeles, o Sr. Fuhrman foi a principal testemunha contra Simpson. Ele admitiu que entrou na casa e encontrou uma luva ensanguentada que parecia corresponder à encontrada na cena do crime, bem como outras evidências cruciais – tudo sem mandado de busca. A defesa argumentou, mas nunca provou que o Sr. Fuhrman havia plantado a segunda luva.

Mais prejudicial, porém, foi o ataque da defesa ao seu histórico de comentários racistas. Fuhrman jurou que não usava linguagem racista há uma década. Mas quatro testemunhas e uma entrevista de rádio gravada apresentada ao júri contradisseram-no e minaram a sua credibilidade. (Após o julgamento, o Sr. Fuhrman não contestou a acusação de perjúrio. Ele foi a única pessoa condenada no caso.)

Fuhrman aposentou-se do Departamento de Polícia de Los Angeles em 1995 e escreveu um livro sobre o caso Simpson, “Murder in Brentwood”, que foi publicado em 1997.

Ele agora trabalha como especialista forense e criminal para a Fox News e escreveu vários outros livros sobre outros casos. De acordo com sua biografia da Fox News, ele também contribuiu para ABC News, CBS e Court TV.

Gil Garcetti

Como promotor distrital do condado de Los Angeles, o Sr. Garcetti e seu escritório apresentaram as acusações de duplo homicídio contra o Sr. Ele continuou nessa função e serviu por dois mandatos, até ser derrotado em 2000. Em 2002, foi pesquisador visitante no Kennedy Institute of Politics de Harvard . Garcetti também faz parte da Comissão Little Hoover, uma agência de supervisão estatal independente, desde novembro de 2021, quando foi nomeado pelo governador Gavin Newsom.

Residente em Los Angeles, Garcetti também é um ávido fotógrafo e produtor de televisão, com créditos que incluem os programas “All Rise” e “The Closer”. E ele é o pai de Eric Garcetti, ex-prefeito de Los Angeles e atual embaixador dos EUA na Índia.

Fred Goldman

Sr. Goldman, o pai da vítima assassinada Ronald Goldman, tornou-se uma figura mais proeminente no julgamento civil do Sr. Simpson. Depois que Simpson foi inocentado das acusações criminais, Goldman entrou com o processo de homicídio culposo contra Simpson em 1997, acompanhado pela família de Nicole Brown Simpson. A ação civil concluiu que Simpson foi o responsável pelas mortes e foi condenado a pagar mais de US$ 30 milhões em danos às famílias.

Depois que a notícia da morte de Simpson foi divulgada na quinta-feira, Goldman disse à NBC News que era apenas “mais um lembrete de que Ron esteve fora todos esses anos”.

Kim Goldman

Irmã de Ronald Goldman, a Sra. Goldman testemunhou durante o julgamento criminal e mais tarde escreveu vários livros sobre a morte de seu irmão e sua experiência. Ela apresentou o podcast “Media Circus”, que “leva você às manchetes de histórias de alto perfil”, de acordo com sua página do Instagram .

Lance Ito

O juiz que presidiu o julgamento de Simpson tomou a decisão de permitir uma câmera de televisão na sala do tribunal para o processo, permitindo que a nação assistisse ao desenrolar do caso. Ele continuou trabalhando como juiz até se aposentar em 2015. O Sr. Ito mora em Los Angeles. Contactado na quinta-feira, escusou-se a comentar a notícia, citando o facto de a família Goldman ainda ter um caso “muito ativo” no que diz respeito à cobrança dos danos. “Os cânones de ética que orientam a conduta dos juízes na Califórnia proíbem os juízes de comentar assuntos pendentes no tribunal”, disse ele por e-mail.

Kato Kaelin

Brian Kaelin, conhecido como Kato, que estava hospedado na casa de hóspedes do Sr. Simpson na noite dos assassinatos e foi chamado como testemunha durante o julgamento, estrelou uma série de programas de televisão e filmes e, em 2019, participou de “Grande Irmão Celebridade.”

Hoje, Kaelin apresenta um podcast sobre “os escândalos mais obscenos do mundo”. Ele também oferece vídeos personalizados, cobrando US$ 60 cada, por meio do site de compartilhamento de vídeos Cameo.

Robert Kardashian

Kardashian, amigo de Simpson, era outro advogado da equipe de defesa. Simpson ficou na casa de Kardashian dias após Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman terem sido esfaqueados até a morte em 1994. A infame perseguição policial em um Ford Bronco branco começou depois que Simpson fugiu da casa de Kardashian.

Kardashian disse em uma entrevista à ABC em 1996 que questionou a inocência de Simpson: “Tenho dúvidas. A evidência de sangue é o maior espinho no meu lado”, disse ele.

Em 2003, ele morreu aos 59 anos de câncer de esôfago. A ex-mulher de Kardashian, agora Kris Jenner, e suas filhas, Kim, Kourtney e Khloé, ganharam fama com seu reality show “Keeping Up With the Kardashians”.

Barry Scheck

Scheck, outro membro da equipe jurídica de Simpson, tornou-se cofundador do Innocence Project, um grupo sem fins lucrativos que usa evidências de DNA para inocentar prisioneiros condenados injustamente . Ele também é professor da Escola de Direito Benjamin N. Cardozo, em Nova York.

Robert Shapiro

Shapiro, também da equipe de defesa de Simpson, ainda exerce a advocacia. Após o julgamento de Simpson, ele representou outras celebridades de destaque e é cofundador de empresas como LegalZoom.com e RightCounsel.com, de acordo com seu site, e é sócio da empresa de Los Angeles Glaser Weil.

Shapiro também escreveu dois livros, “The Search for Justice” e “Misconception”. Pai de um filho que morreu de dependência, ele também escreveu um livro infantil sobre os efeitos negativos do uso de drogas. Shapiro criou a Fundação Brent Shapiro para Conscientização sobre Álcool e Drogas em homenagem a seu filho.

Julgado e absolvido

O.J. Simpson, que morreu aos 76 anos na última quarta-feira (10), será lembrado como o astro do futebol americano que foi julgado e absolvido pelo assassinato de sua ex-mulher.

O júri o considerou inocente, embora mais tarde ele tenha sido considerado culpado em um tribunal civil e condenado a pagar US$ 33,5 milhões (equivalente a R$ 170 milhões, na cotação atual) em indenizações, uma conta que ele nunca acertou.

Com a morte do astro, cresceu a especulação sobre o destino dos bens deixados por ele — e se, enfim, as famílias de Nicole e Goldman, terão acesso à reparação financeira. Isso, se ainda restar algo de valor a se partilhar. O caso pode ir parar nos tribunais, de acordo com a mídia americana.

A revista Fortune detalha que, tenha O.J. deixado ou não um testamento, os bens do astro terão "quase que certamente" de passar por um processo de inventário na Justiça. Em geral, as regras que regem o procedimento são as vigentes no estado em que a pessoa morreu — neste caso, Nevada, onde fica Los Angeles. Mas, se parte significativa da fortuna estiver na Califórnia ou na Flórida, onde O.J. morou, processos separados podem ser abertos.

A legislação de Nevada, em todo caso, determina que sejam levados à apreciação judicial legados cujos ativos ultrapassem US$ 20 mil (R$ 101 mil). O prazo para abrir o processo é de 30 dias. Caso os herdeiros do astro não o façam, credores, como os parentes de Nicole e Goldman, podem acionar a Justiça. Com o processo iniciado, os credores podem solicitar parte da herança como indenização.

Advogados ouvidos pela Fortuna apontam que esta costuma ser uma maneira rápida de receber reparações do tipo, mas que o mistério sobre o que restou de patrimônio de O.J. pode atrasar o procedimento. Além disso, eventuais transferências para terceiros e fundos de investimento que tenham sido feitos para driblar credores podem ser objeto de processos civis separados.

O ex-atleta acabou detido em Las Vegas em 2007 por outro caso, um sequestro e assalto à mão armada a dois colecionadores de objetos esportivos. Condenado a 33 anos de reclusão, ele passou 9 na prisão e saiu em liberdade condicional em 2017.

Que fortuna deixou O.J. Simpson?

Do auge à ruína do império, que fortuna deixa O.J.? Não há detalhes sobre o que sobrou do patrimônio milionário do ex-atleta que, após se aposentar, migrou para o mundo do entretenimento, ainda mais depois do julgamento por assassinato e da prisão por roubo. No entanto, reportagens publicadas ao longo de sua carreira dão pistas sobre a riqueza do americano.

Em 1989, O.J. Simpson disse ao jornal Los Angeles Times que fez mais dinheiro com publicidade do que com o futebol americano. Os contratos se extinguiram após a acusação de duplo homicídio, mas, antes disso, ele era o rosto da locadora de carros Hertz e de outras marcas gigantes.

Em 1968, quando foi contratado pelos Bills, O.J. negociou o então maior salário da NFL, a liga de futebol americano: por ano, receberia US$ 680 mil (US$ 6,2 milhões, ajustados pela inflação, segundo a Fortune). Na década de 1970, os números com publicidade superaram esta marca.

A Forbes recuperou reportagem da Sports Illustrated de 1970 segundo a qual O.J. assinou seu primeiro contrato do tipo com a General Motors. Ele recebeu US$ 250 mil (R$ 2 milhões, em valores atualizados para 2024, equivalente a R$ 10 milhões) para aparecer em comerciais da Chevrolet. Em 1974, veio o contrato com a Hertz. O.J. disse ao jornal New York Times que a locadora lhe pagou "entre US$ 100 mil e US$ 250 mil" logo após o acordo ser assinado, em valores da época.

O astro também foi rosto do suco de laranja TreeSweet (ele tinha o apelido "Juice" — suco, na tradução literal para o português). O contrato de cinco anos rendeu a ele mais de US$ 1 milhão, além de porcentagem nas vendas, apontou o NYT. O.J. assinou contratos com outras marcas, como Napa Naturals, lâminas de barbear Schick e Wilson Athletic Gear (fabricante oficial de bolas da NFL), e ganhou dinheiro como palestrante.

Em 1992, quando se divorciou de Nicole Brown, O.J. tinha patrimônio líquido de US$ 10 milhões e ganhava cerca de US$ 1 milhão por ano, de acordo com o pedido de separação obtido pelo jornal Washington Post. Com a acusação de assassinato e o julgamento, o império entrou em decadência. Em 2007, ele concordou em assinar o livro "If I Did It" — sobre o assassinato da ex-mulher e o amigo dela — depois de um pagamento de US$ 600 mil, disse o Huffington Post.

Após a acusação criminal, Simpson disse que vivia apenas dos seus frutos da NFL e de pensões privadas. Uma conta feita pela rede ESPN em 2017 aponta que, mesmo durante os nove anos de prisão por assalto à mão armada, O.J. pode ter somado mais US$ 600 mil em pensões pagas pela liga de futebol americanos a ex-jogadores.

