A- A+

Processo Caso Paquetá: veredito sobre acusações de esquema de apostas será anunciado nesta sexta; relembre Suspensão vitalícia está em jogo em julgamento que marcou a carreira do meia e afetou os planos do clube inglês

Leia também

• Estádio do Flamengo: TCU vê acordo vantajoso e arquiva apuração sobre possíveis prejuízos ao FGTS

• Flamengo tenta atenuar crise sobre saúde de De La Cruz; veja explicação

• STJ nega habeas corpus de Bruno Henrique, do Flamengo, e mantém ação por fraude com apostas

O futuro do meia brasileiro Lucas Paquetá com o tão aguardado veredito da Football Association (FA) será anunciado nesta sexta-feira, segundo apurou O GLOBO. A decisão pode moldar não apenas a carreira do jogador, contratado pelo West Ham por £ 51 milhões, mas também os planos da equipe para as próximas temporadas.

A saga, que teve início em agosto de 2023, gira em torno da acusação de que Paquetá teria sido advertido de forma deliberada em quatro ocasiões diferentes para influenciar os mercados de apostas. Caso seja considerado culpado, o meia poderá ser suspenso vitaliciamente pela FA.

A pressão aumenta no leste de Londres, enquanto os Hammers se preparam para o resultado que pode alterar profundamente os rumos do clube.

A disputa já custou ao West Ham cerca de £ 80 milhões — entre investimento e perdas — e fez Paquetá perder o que seria uma "transferência dos sonhos" para o Manchester City.

Além dos impactos financeiros, a esposa do jogador, Duda Fournier, revelou que o julgamento abalou a saúde mental de Paquetá. Ela criticou publicamente a FA após o episódio em que o meia caiu em lágrimas depois de ser advertido pelo árbitro no confronto entre West Ham e Tottenham, na reta final da última temporada.

O técnico do West Ham, Graham Potter, demonstrou irritação com a demora no desfecho do caso e pediu que a decisão fosse concluída o quanto antes para que o clube possa planejar adequadamente a reconstrução do elenco para a janela de transferências de verão.

Relembre o caso:

Jogador do West Ham e da seleção brasileira, Lucas Paquetá responde a uma investigação no âmbito da Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) por má conduta relacionada a apostas esportivas em quatro partidas da Premier League ocorridas entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

As acusações da FA de 2024 afirmam que Paquetá tentou "influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas". A entidade pede o banimento do atleta no esporte.

Segundo o jornal inglês The Guardian, o painel independente que estava à frente da audiência do meia brasileiro não deu um resultado devido à complexidade do caso.

Ainda conforme o portal, a audiência não será retomada até junho, devido a outros compromissos dos advogados presentes no caso. O julgamento de Lucas Paquetá, denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas, havia começado no dia 17 de março e tinha o prazo para se encerrar em três semanas.

Tanto Paquetá como a FA apresentaram seus argumentos a um comitê independente, o responsável pelo veredito final. A Federação Inglesa e a defesa do jogador ainda têm o direito de recorrerem da decisão deste comitê.

Veja também