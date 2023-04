A- A+

Futebol Caso Paulo Miranda: Vagner quer Náutico "provando valor do grupo" após saída do zagueiro "Quem tem a consciência limpa, não tem que se preocupar com isso. Posso falar por mim: trabalho para fazer o meu melhor, pelo meu salário quando assinei com o Náutico", disse o goleiro

Após a denúncia envolvendo a participação do zagueiro Paulo Miranda, do Náutico, em um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série A - quando o atleta ainda defendia o Juventude, em 2022 -, o goleiro Vagner destacou a necessidade de o Timbu superar o clima conturbado e não se afetar às vésperas da partida contra o Cruzeiro, na próxima terça (25), no Independência, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, nos Aflitos, os alvirrubros ganharam por 1x0, jogando pelo empate para avançar no torneio e embolsar R$ 3,3 milhões.



“Ficamos surpresos quando saiu a notícia (sobre Paulo Miranda). Não sabemos o que aconteceu. É algo suposto. Ontem também teve a lesão de Nathan, então foi um dia bastante complicado”, começou, explicando o peso que terá a saída do defensor, que está acertando os detalhes finais da rescisão contratual com o Náutico.



“Vamos ter de provar o valor do grupo. Contra o Cruzeiro, mostramos que temos um grupo qualificado. Quem entrou, fez a diferença. Tanto é que foram os caras que entraram que resolveram o jogo para gente: cruzamento de Alisson e gol de Gabrielzinho. Mais uma vez, vamos mostrar a força do elenco. A oportunidade bate quando menos se espera. Quem entrar, fará um grande jogo, mostrando que tem potencial para estar no Náutico”, completou.





Ainda sobre o assunto, Vagner frisou que as denúncias envolvendo diversos atletas de futebol em caso de manipulação de resultados não vai tirar seu foco no trabalho.



“Quem tem a consciência limpa, trabalhando, fazendo o melhor, não tem que se preocupar com isso. Posso falar por mim: trabalho para fazer o meu melhor, pelo meu salário quando assinei com o Náutico. Eu me dedico ao que coloca meu pão na mesa. Não estou preocupado com o que torcedor vá pensar em caso de falha ou cartão. Quando coloco a cabeça no travesseiro, durmo tranquilo porque sei que não estou me envolvendo com isso e nunca vou me envolver”, sentenciou.

