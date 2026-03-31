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ESPANHA Caso Rafa Mir: jogador nega acusação de estupro e pede julgamento público na Espanha Defesa do jogador afirma que não houve denúncia de crime sexual na noite do episódio e aponta conflito entre as jovens

O atacante espanhol Rafa Mir, de 28 anos, apresentou sua defesa à Justiça após ser acusado de estupro em um caso ocorrido em Valência. O Ministério Público pede uma pena de dez anos e meio de prisão. O jogador, atualmente no Elche CF, nega qualquer crime sexual e sustenta que as relações com duas jovens foram consensuais.

Segundo a versão da defesa, os fatos começaram em uma área reservada de uma casa noturna, onde Mir conheceu as duas mulheres. Ainda no local, ele teria mantido relação com uma delas. Depois, o grupo seguiu para a residência do jogador, onde, de acordo com o relato, ele se envolveu com a segunda jovem e, posteriormente, voltou a ter contato íntimo com a primeira.

A defesa afirma que o episódio gerou um desentendimento entre as duas mulheres, o que levou à intervenção da segurança do condomínio e, posteriormente, da polícia.

Os advogados destacam que, nos registros policiais da noite, não há menção a crime contra a liberdade sexual. Uma das jovens teria relatado incômodo por a amiga ter ido com o jogador, enquanto a outra afirmou ter sido agredida por um amigo de Mir. Com base nisso, a defesa pede a absolvição do atleta e contesta a acusação formal.

Além disso, os representantes do jogador solicitam que o julgamento seja aberto ao público, se opondo à tentativa do Ministério Público de realizar parte das audiências a portas fechadas. Para a defesa, não há justificativa para restringir o acesso, argumentando que o caso deve ser submetido ao escrutínio público e que a presunção de inocência deve ser preservada.

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