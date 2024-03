A- A+

JUSTIÇA Caso Robinho: maioria do STJ vota para ex-jogador cumprir pena no Brasil Cinco ministros acompanharam relator, Francisco Falcão, e atenderam pedido do governo da Itália

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou maioria para determinar que o ex-jogador Robinho tem que cumprir no Brasil a pena de nove anos a qual foi condenado na Itália, pelo crime de estupro. O julgamento ainda está em andamento, mas seis ministros já votaram por essa determinação.

Prevaleceu a posição do relator, ministro Francisco Falcão, que considerou que não há "óbice constitucional ou legal" para a realização da chamada homologação da sentença.

A sessão ocorre na Corte Especial, formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ. Na sessão desta quarta-feira, no entanto, participaram 12 dos magistrados. O vice-presidente, Og Fernandes, presidiu a sessão e só votaria em caso de empate. Com isso, a maioria foi formada com seis votos favoráveis.

Os ministros não analisaram o mérito do caso, ou seja, se Robinho cometeu ou não o estupro. O que foi julgado é se a decisão da Justiça italiana seguiu determinados critérios e pode ser cumprida no Brasil.

