A- A+

CASO ROBINHO Caso Robinho: Ministro do STJ pede que passaporte do jogador seja apreendido Ex-jogador, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo na Itália, pode cumprir pena no Brasil

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, sorteado como o novo relator do processo que pode levar Robinho à cadeia pelo estupro de uma mulher na Itália, acaba de assinar decisão em que pede a apreensão do passaporte do jogador. O ministro atendeu a uma ação da entidade de defesa dos direitos das mulheres União Brasileira de Mulheres.

Falcão é quem está analisando o pedido do governo da Itália, as considerações do Ministério Público e da defesa de Robinho.

O ministro negou, nesta última terça-feira, o pedido da defesa de Robinho para que o governo italiano fosse intimado a fornecer cópia integral traduzida do processo.

O relator ainda determinou, com urgência, que o jogador seja intimado a apresentar contestação ao pedido de homologação e reabriu o prazo de 15 dias para o ato.

Veja também

Sport Vice-artilheiro do time em 2023, Labandeira se torna 'gringo' com mais gols pelo Sport no século