Caso Robinho Caso Robinho: relembre os áudios gravados pela Justiça italiana usados no julgamento Ex-jogador foi detido na última quinta-feira após o STJ decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo

O ex-atacante Robinho foi detido em Santos na última quinta (21), após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo. Uma das provas essenciais para a condenação foram os áudios gravados pela Justiça da Itália, onde o ex-jogador admite ter feito sexo com a vítima.

Com autorização da Justiça da Itália, esses áudios foram citados durante a sessão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No início da sessão de quarta-feira, o vice-procurador-Geral da República, Hidemburgo Chateaubriand, leu parte das transcrições dos áudios nos quais Robinho diz que a vítima estava embriagada durante o ato.

Os áudios foram divulgados pelo Uol, em episódios de podcast, no ano passado. A pedido do Ministério Público italiano, a Justiça autorizou a instalação de um gravador no carro de Robinho e o monitoramento das ligações telefônicas.

As conversas obtidas são do início de 2014, praticamente um ano depois do crime, e somam mais de 10 horas de arquivos.

Relembre alguns trechos

Num dos primeiros áudios, Robinho ri ao saber da denúncia de violência sexual ao ser informado pelo amigo Jairo. Ele e amigos conheceram a vítima num boate em Milão, em 2013. De acordo com a denúncia, eles praticaram estupro coletivo.

"Ela denunciou geral. Os cara me chamaram pra depor. Tô falando sério, mané. É sério, velho. Ela deu o nome de todo mundo. Quem tava lá", disse Jairo.

"Pau no cu deles. Eles que pegaram a menina. Eu não fiz porra nenhuma, nem conheço", disse Robinho.

Com as investigações em curso, os amigos combinaram seus depoimentos, sem saber que estavam sendo gravados. Robinho, inicialmente, conitnua afirmando que não fez sexo com a jovem albanesa.

"Tem que ver direitinho a mesma resenha que vai soltar lá pra não falar resenha errada", diz Robinho a Ricardo Falco, o amigo que também foi condenado por estupro.

"Agora eu vi o Rudney (amigo do jogador que estava comemorando aniversário na boate) rangando ela e os outros cara rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se foder. Os cara que rangaram vão se foder", disse na gravação.

Com o passar do tempo, Robinho admite que tentou fazer sexo com a jovem, mas não havia tipo penetração.

"Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela", diz Jairo em um dos diálagos.

"Isso aí não é transar", responde Robinho.

Em outro registro, Robinho afirma que transou com a jovem, porém o ato teria sido consensual.

“É! Eu comi, pô! Porque ela quis. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez chupeta em mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá”, diz ele.

Ao longo dos meses, Robinho demonstrou medo das consequências das investigações. Ele voltou a afirmar que não fez nada forçado. Ele já conhecia a vítima há dois anos antes do ocorrido.

"A gente vai dar um soco na cara dela. Tu vai dar um murro na cara, vai falar: 'Porra, que que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa?' E eu, se eu fiz alguma coisa com a mina, não foi nada forçado".

"Se essa porra sair na imprensa, já era Copa, já era casamento. De novo acusado de estupro. Aí nego vai falar um monte de merda, foder minha imagem, de novo essa merda", afirma ele em alusão à investigação de uma suspeita de estupro na Inglaterra, quando jogava pelo Manchester United, que foi arquivada.

