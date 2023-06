A- A+

CASO ROBINHO Caso Robinho: revelados áudios usados pela Justiça da Itália na condenação do ex-jogador por estupro "Se esse bagulho sai na imprensa, vai me f(...)", diz Robinho, num dos trechos de conversa divulgados em podcast do UOL

Áudios de conversas entre o ex-jogador Robinho com amigos foram revelados, nesta quarta-feira (15), no podcast "Os grampos de Robinho", do site UOL.



O material serviu de base pelo Ministério Público da Itália para a acusação de estupro contra o brasileiro. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão, mas segue em liberdade por estar no Brasil.

Processo de Robinho volta a caminhar no STJ

No anúncio do podcast "UOL Esporte Histórias", nas redes sociais, trechos de falas do ex-jogador já davam mostras do conteúdo delicado exposto: "Eu comi a mina, ela fez chupeta pra mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá". Em outro momento, Robinho se mostra preocupado: "Caralho, se esse bagulho sai na imprensa, vai me foder".

Segundo a reportagem do UOL, Robinho e os demais denunciados foram procurados para comentar os áudios, mas até o momento não se pronunciaram.

As falas são fortes. Num determinado ponto das conversas captadas em gravação da Justiça italiana em 3 de janeiro de 2014, Robinho nega as acusações e ri: "Por isso que eu estou rindo, eu não estou nem aí. A mina, a mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem que eu sou".



Segundo a reportagem do UOL, o ex-jogador incrimina companheiros: "Eu vi o Rudney rangando ela, e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se foder".

"Eu vou dar um soco na cara dela, pô o que eu fiz contigo?", reage um amigo de Robinho.

