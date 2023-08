Caso Rubiales: novo ângulo mostra dirigente se pendurando em atleta antes de beijo; vídeo

A- A+

Um vídeo filmado por alguém do público que acompanhava a cerimônia de premiação da seleção da Espanha campeã da Copa do Mundo, no último sábado, mostra um outro ângulo do momento em que o então presidente da federação de futebol do país, Luis Rubiales, segura a cabeça da jogadora Jenni Hermoso e dá um beijo na boca dela.



Nas novas imagens, é possível ver que, assim que a jogadora chega para cumprimentar o dirigente, ele se pendura nela enquanto dá um abraço, antes de se afastar ligeiramente, segurá-la pela cabeça e dar um beijo.

Nesta segunda-feira, os dirigentes das federações territoriais, convocados pelo presidente interino da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha, pediram a demissão imediata de Rubiales, afastado de presidência da entidade após a repercussão do caso. No sábado, o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio, anunciou a suspensão provisória de Rubiales de todas as atividades relacionadas ao futebol em âmbito nacional e internacional.

Os dirigentes, que tinham sido convocados com urgência pelo presidente interino da RFEF, vão apelar a “uma reestruturação orgânica profunda e iminente em posições estratégicas da Federação para abrir caminho a uma nova etapa de gestão no futebol espanhol”, segundo comunicado divulgado pela entidade.





The one who raises his legs in the hug, throwing himself on top of Jenni is Rubiales himself.pic.twitter.com/N07FngVj9Z — Mafalda (@mafalda20231) August 28, 2023

“Após os últimos acontecimentos e os comportamentos inaceitáveis que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam que Luis Rubiales apresente imediatamente a sua demissão do cargo de presidente da RFEF”, afirmou um comunicado da Federação.

No sábado, a federação espanhola disse que estudaria tomar medidas legais contra Hermoso no caso, mas, antes disso, a FIFA iniciou um processo disciplinar na quinta-feira e dois dias depois suspendeu o espanhol da participação de qualquer evento relacionado ao futebol.

Também no sábado, onze membros da comissão técnica da seleção espanhola feminina entregaram os seus cargos em protesto contra o dirigente. Além destes, atletas e personalidades do país declararam apoio a Hermoso. Ainda, mais de 80 jogadoras afirmaram que não atenderão a futuras convocações para a seleção caso Rubiales permaneça como presidente.

Personalidades do esporte como o técnico e ex-jogador Xavi Hernandez, do Barcelona, e o jogador Andrés Iniesta, além de clubes do Campeonato Espanhol e até personalidades de fora do futebol têm condenado o beijo forçado e as posteriores falas de Rubiales, colocando-se ao lado de Jenni Hermoso.

