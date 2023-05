A- A+

Caso Wallace: tudo o que você precisa saber sobre as idas e vindas da suspensão Jogador está suspendo por cinco anos pode determinação do Conselho de Ética do COB, após sugerir tirar no presidente Lula

O jogador Wallace, campeão da superliga masculina pelo Sada/Cruzeiro, no domingo, está suspenso das quadras pelos próximos cinco anos. A punição foi aplicada pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (CECOB), após, segundo a entidade, ele descumprir uma determinação anterior, que o afastava das quadras por 90 dias.

A suspensão de Wallace terminaria nesta quarta-feira. Mas, baseado em decisões de outros órgãos, que não foram reconhecidas pelo CECOB, o atleta entrou em quadra e jogou a final da Superliga. Essa atitude também ocasionou a suspensão da Confederação Brasileira de Vôlei e do seu presidente, Radamés Lattari.

Abaixo, confira perguntas — e respostas — para compreender o caso.

Qual foi a infração de Wallace?

No dia 31 de janeiro, o jogador fez uma enquete em sua rede social sugerindo tiros no presidente Lula. Ele apagou o post hora depois por causa da repercussão negativa.

O que fez o seu time?

O Sada/Cruzeiro, do qual Wallace é capitão, suspendeu o jogador, e ele passou a treinar separadamente.

Qual foi a reação do governo?

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar as providências necessárias e alegou que “não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas”.

O que fez a AGU?

A AGU enviou notificações ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (CECOB) e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei (STJDV) pedindo que o caso fosse investigado na esfera desportiva, solicitando ainda o banimento do atleta do esporte.

O que fez o CECOB?

Em decisão monocrática, publicada em 3 de fevereiro, o conselheiro do CECOB Ney Bello, que é desembargador federal, suspendeu Wallace preventivamente até que o caso fosse julgado.

O que fez o STJDV?

A procuradoria do STJDV arquivou o pedido sob a alegação de que não era a esfera adequada para julgar o caso. O entendimento do órgão é que o caso foi na esfera privada e não na desportiva, razão pela qual o caso deveria correr na Justiça comum.

Qual foi a punição de Wallace no CECOB?

Em decisão colegiada — com exceção da presidente Joanna Maranhão, que se julgou impedida —, o CECOB puniu Wallace com 90 dias de suspensão (a contar desde o seu primeiro afastamento), prazo que terminaria na quarta-feira, da 3 de maio. E o afastou também da seleção brasileira por um ano.

Qual a consequência da decisão?

Com o afastamento, Wallace ficaria e fora das semifinais da Superliga masculina e da final, marcada para o dia 30 de abril.

Wallace recorreu?

Wallace e seu clube recorreram da decisão no STJDV. De acordo com eles, a pena do CECOB só pode ser aplicada em competições do sistema COB e Comitê Olímpico Internacional. Por isso, afastá-lo da Superliga seria ilegal.

O que decidiu o STJDV?

Em decisão liminar, o presidente do STJDV acatou o pedido da defesa de Wallace e o liberou para jogar as semifinais.

Qual foi a reação do CECOB?

O órgão reforçou a punição ao jogador e disse que a decisão do STJDV era sem validade. E que, por isso, caso Wallace entrasse em quadra, a CBV poderia sofrer severas punições.

O que fez a CBV?

A CBV disse estar diante de duas decisões conflitantes e que, caso cumprisse uma, estaria automaticamente deixando de cumprir a outra. A Confederação decidiu adiar a partida da semifinal em que Wallace jogaria e acionou o Centro de Mediação e Arbitragem (CBMA) para dirimir o conflito.

Qual foi a decisão do CBMA?

O árbitro que mediou o caso alegou que a questão deveria ser resolvida por uma Câmara Arbitral (composta por três árbitros), já que o assunto é complexo. Entretanto, ele liberou o jogador para atuar na semifinal. A decisão foi proferida pouco tempo antes da primeira partida da semifinal. Apesar de estar liberado, Wallace não foi relacionado por decisão do clube.

O CECOB reconheceu a decisão?

Não, o CECOB alegou que o CBMA não era a esfera arbitral reconhecida pelo COB.

Wallace jogou?

Sim, ele entrou algumas vezes na partida da final, no domingo. Foi dele, inclusive, o ponto final da partida, que deu o título ao Sada/Cruzeiro.

Qual foi a consequência?

O CECOB considerou que sua decisão foi descumprida e ampliou a punição ao jogador, que agora está suspenso por cinco anos, e não pode defender a seleção por igual período. Além disso, também suspendeu a CBV por seis meses do movimento olímpico, o que significa que ela não receberá apoio do COB e repasses de verbas federais. E solicitou ainda que o Banco do Brasil encerre o seu patrocínio a entidade. O presidente da CBV também foi suspenso por um ano.

