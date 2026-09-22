Casper Ruud é segunda estrela internacional confirmada no Rio Open: "Estou muito animado"

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Poucos dias após anunciar o italiano Flávio Cobolli, atual número 7 do ranking, a organização do Rio Open confirmou nesta terça-feira a segunda estrela internacional para o torneio: o norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo, que retorna á importante competição carioca após 10 anos.



"O Rio Open tem mais um top 20 confirmado para a sua 13ª edição, com a volta do norueguês Casper Ruud, atual número 17 do ranking mundial e reconhecido como um dos melhores jogadores de saibro do circuito", anunciou a organização do Rio Open.



Maior competição de tênis da América do Sul, o Rio Open será disputado entre os dias 13 e 21 de fevereiro, mais uma vez no complexo montado no Jockey Club Brasileiro. O torneio a nível ATP 500 inicia a venda dos ingressos já em outubro.





Ruud retorna ao Rio Open após 10 anos. Ele estreou na competição carioca em 2017, ano no qual alcançou as semifinais. Ela ainda disputou outras três edições entre 2018 e 2020 e não escondeu sua satisfação e empolgação por voltar a jogar no Brasil.



"Estou muito animado para voltar ao Rio Open. O torneio foi muito importante no início da minha carreira e agora retorno sabendo que estaremos em um estádio novo, maior e com ainda mais energia do público brasileiro", afirmou Ruud.



Foi justamente no Rio Open que o norueguês fez sua primeira grande aparição no circuito internacional. Desde aquela semifinal em 2017, Casper Ruud alcançou três finais de Grand Slams (2022 e 2023 em Roland Garros, e no US Open de 2022) e celebrou 14 títulos, alcançando o segundo lugar do ranking.



"Há muitos anos que a gente quer trazer o Ruud de volta pro Rio e agora teremos a oportunidade nessa nova fase do Rio Open. Vai ser muito especial tê-lo conosco novamente, agora consolidado como um dos melhores jogadores do mundo, com várias finais de Grand Slam", comemorou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

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