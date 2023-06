Casper Ruud vence chileno Nicolás Jarry e vai às quartas de Roland Garros

A- A+

O norueguês Casper Ruud, número 4 do mundo, classificou-se para as quartas de final do torneio de Roland Garros, ao derrotar o chileno Nicolás Jarry (35º) nesta segunda-feira (5).

Ruud fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3), 7-5 e 7-5, em três horas e 20 minutos.

Vice-campeão em Paris no ano passado, o norueguês não começou bem nos três sets, mas chegou à vitória aproveitando os erros de Jarry (67) e sendo mais decisivo nos pontos importantes.

Ruud enfrentará nas quartas o vencedor do duelo entre o dinamarquês Holger Rune (6º) e o argentino Francisco Cerúndolo (23º).

Depois de vencer o primeiro set no "tie break", o norueguês conseguiu uma virada espetacular no segundo, que chegou a estar perdendo por 4-1.

No terceiro set, com 5-5 no placar, Ruud conseguiu uma quebra, após um erro do chileno, e sacou na sequência para selar a vitória.

"Foram três sets realmente difíceis. Quanto tempo o jogo teria durado, se fôssemos para o quinto set? De qualquer forma, estava preparado para jogar mais", disse Casper Ruud, depois da partida.

"Ele [Jarry] saca muito bem e tem um jogo muito agressivo. Felizmente, esta quadra tem mais espaço, o que me permitiu jogar mais para trás da linha de fundo", acrescentou o norueguês.

Veja também

Blog Que Golaço! Qual o segredo para Vagner Love ter tanta disposição?