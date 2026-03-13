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LESÃO Cássio, do Cruzeiro, sofre lesão multiligamentar do joelho esquerdo e passará por cirurgia Goleiro de 38 anos foi substituído no segundo tempo da derrota para o Flamengo

Substituído no segundo tempo da derrota para o Flamengo por 2 a 0, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, foi diagnosticado com uma lesão multiligamentar do joelho esquerdo após a realização de exames na última quinta-feira. O jogador de 38 anos passará por uma cirurgia no início da próxima semana.

O procedimento cirúrgico será conduzido pelo responsável da área médica do clube, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti. Após a cirurgia, Cássio passará por todo processo de recuperação no departamento de saúde e performance do Cruzeiro.

A lesão de Cássio aconteceu no segundo tempo da partida contra o Flamengo, na quarta-feira, pelo Brasileirão. O goleiro deixou a meta para impedir que uma cabeçada de Emerson Royal chegasse até Pedro. Ele consegue tocar na bola, mas não se levanta para a sequência do lance, pedindo atendimento médico.

Cássio será mais um desfalque para o Cruzeiro, que já tem Lucas Romero e Kaio Jorge no departamento médico. O próximo compromisso do time mineiro será contra o Vasco, às 20h30 de domingo, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que o goleiro Matheus Cunha assuma a vaga de titular no gol do Cruzeiro. O ex-atleta do Flamengo chegou nesta temporada em Minas Gerais e, inclusive, também passou por uma cirurgia no joelho nesta temporada.

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