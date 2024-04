A- A+

Sport Castán celebra boa partida e importância de Rafael Thyere na equipe do Sport: "jogador importante" Zagueiro e capitão foi autor de um dos gols da vitória do Leão no Clássico dos Clássicos deste sábado (30)

O pior recorte de desempenho do Sport e a maior sequência sem vitórias ao longo desta temporada de 2024 quase que acompanhou a ausência do zagueiro e capitão Rafael Thyere - que voltou de lesão na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste depois de oito jogos fora. Na primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, o defensor marcou um gol e teve uma das melhores atuações dentro de campo, na vitória de 2x0 diante do Náutico, nos Aflitos. O companheiro de defesa, Luciano Castán, destacou a importância da volta do camisa 15 ao time titular rubro-negro.

“É sempre muito bom tê-lo (Rafael Thyere) dentro de campo, um jogador importante, é o capitão da equipe, é fundamental dentro de campo, mas quando não esteve presente o Alisson Cassiano foi muito bem", comentou o camisa 40.

O Leão da Ilha do Retiro vem de três vitórias consecutivas e não foi vazado em nenhuma dessas últimas partidas. Diante do atual momento, Castán celebra o bom momento defensivo e ressalta que o trabalho de não sofrer gols começa desde o primeiro homem do ataque. "Temos que priorizar nosso grupo, nosso plantel, ter o Thyere e o Cassiano é sempre muito bom. Feliz pelo nosso sistema defensivo não ter sofrido gols. A gente se cobra muito, a nossa defesa começa lá na frente, com o Coutinho pressionando os zagueiros adversários, então estou feliz por esse momento e agora é descansar para que tenhamos uma boa semana, para que sábado possamos levantar essa taça", disse.

Nada de "já ganhou"

Com os 2x0 nos Aflitos neste sábado, o Rubro-negro deu passo importante para a conquista do 44º título estadual. Mesmo com a vantagem em mãos, o experiente zagueiro de 34 anos reforça que nada está ganho, apesar de comemorar o bom desempenho em campo. “Estamos muito focados, vamos comemorar essa vitória, mas com os pés no chão. A gente sabe que tem o jogo de volta, temos que pontuar muito isso. Estamos contentes com a partida, mas com os pés no chão que ainda tem um jogo e tudo pode acontecer", alertou.

Veja também

Futebol Mazola Júnior próximo de acerto com o Náutico