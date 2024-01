A- A+

Sport Castán encara troca de divisão com naturalidade e afirma ter "muita vontade de vencer" no Sport Zagueiro foi apresentado de forma oficial pelo Leão nesta terça-feira (16)

Quando o Sport anunciou a contratação de Luciano Castán, a torcida rubro-negra foi pega de surpresa. Afinal, apesar da campanha irregular do Cruzeiro na Série A do ano passado, o zagueiro foi um dos destaques da equipe mineira, fazendo parte da defesa menos vazada do Brasileirão.

Mesmo com a boa temporada pessoal, o defensor optou por trocar a Raposa pelo Leão em 2024. Em sua apresentação oficial como jogador leonino nesta terça-feira (16), Castán detalhou ter encarado sua escolha com naturalidade.

"Foi um ótimo ano para mim. Quando você faz um bom campeonato pelo Cruzeiro, você é mais valorizado, mas vejo minha saída de forma natural, foi um ciclo encerrado ali, de muito sucesso. Não me vejo sendo desvalorizado", começou.

"Quando chegou o interesse do Sport, me coloquei à disposição e falei que queria vir aqui. É um projeto ambicioso, grande, um clube gigante no cenário do futebol brasileiro, vitorioso. Participar desta fase é gratificante para mim. Sou movido a desafios e quero ajudar o Sport a crescer, dar alegrias ao torcedor e fazer este clube voltar à Série A do Brasileiro", completou o defensor.

Depois de sofrer com a instabilidade na primeira metade da carreira, Castán tem conseguido ter sequência nos últimos clubes em que atuou. Depois de passar pelo futebol francês em 2016/17 e pelo Catar em 2017/18, o zagueiro retornou ao Brasil em 2019. Desde então, fez 99 jogos pelo CSA, 101 pelo Coritiba, além de 40 pelo Cruzeiro.

"Se for analisar um pouco minha carreira, vejo que ela melhorou muito depois dos 27... 30 anos. Foi quando amadureci mais, depois que ganhei meu primeiro filho. Quando volto para o Brasil, em 2019, minha carreira aponta para cima. Estou no Sport para ser campeão, ter sucesso. Tenho 34 anos, mas muita vontade de vencer", pontuou.

Veja também

Futebol Internacional Athletic Bilbao e Sevilla vencem e avançam às quartas de final da Copa do Rei