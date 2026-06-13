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Mundial 2026 Catar arranca empate nos acréscimos contra Suíça na Copa do Mundo 2026 Os cataris conseguiram o gol que garantiu o ponto na reta final da partida

Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o Catar arrancou um empate em 1 a 1 nos acréscimos com a Suíça neste sábado (13), em São Francisco, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

Os suíços abriram o placar aos 17 minutos com Breel Embolo cobrando pênalti, mas a seleção catari evitou a derrota com um gol de cabeça de Boualemen Khoukhi no apagar das luzes (90'+4).

O resultado deixa tudo aberto no Grupo B, após o empate também em 1 a 1 entre o coanfitrão Canadá e a Bósnia na véspera, em Toronto.

Há quatro anos, o Catar viveu em casa sua primeira participação em Copas, mas na ocasião perdeu os três jogos que disputou. Portanto, esta é a primeira vez que o país não sofre uma derrota em um jogo do maior torneio de futebol do mundo.

O empate também garante o primeiro ponto do Catar na história dos Mundiais.

A Suíça abriu o placar graças à frieza de Embolo para converter o primeiro pênalti desta edição da Copa do Mundo.

Depois, o goleiro Gregor Kobel salvou os suíços duas grandes chances do atacante brasileiro naturalizado catari Edmilson Junior ainda no primeiro tempo.

Na reta final, no entanto, Kobel nada pôde fazer quando Khoukhi voou para cabecear um cruzamento de Homam Al Amim para decretar o empate.

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