Catar faz três de pênalti e é bicampeão da Copa da Ásia

O Catar foi campeão da Copa da Ásia, neste sábado (10). A equipe dona da casa superou a Jordânia por 3x1, todos os gols feitos de pênalti e com checagem do VAR. Essa é a segunda vez seguida que a equipe é campeão. Em 2019, eles venceram o Japão pelo mesmo placar.

O primeiro tempo foi bastante disputado, apesar de poucas opções de gols. O Catar abrindo o placar no estádio Lusail, que recebeu a final da Copa do Mundo de 2022, com 22 minutos de jogo. Afif converteu um pênalti.

O jogo começou de fato a ficar interessante na segunda etapa. A Jordânia, precisando reverter o placar, dominou a primeira parte do período final e criou diversas opções de gols. O goleiro catari Barsham precisou fazer algumas defesas difíceis.

Aos 22 minutos Yazan Al-Naimat acertou um belo chute da entrada da área e empatou o jogo para a Jordânia. Porém, a empate perdurou por pouco tempo. Aos 27 um novo pênalti para o Catar, confirmado pelo VAR, colocou a equipe na frente novamente. Afif foi quem cobrou e marcou.

O juiz da partida, um chinês, deu 13 minutos de acréscimo. Logo no início do tempo extra Afif recebeu uma bola sozinho e foi em direção ao goleiro. Ele foi derrubado na área e, após nova revisão do VAR, outro pênalti. Ele mesmo bateu e converteu.

