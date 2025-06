A- A+

CORRIDA DE RUA Catedral da Reconciliação realiza 2ª edição da Corrida da Recon no dia 12 de julho, no Recife Prova terá saída e chegada em frente à sede da catedral, no bairro da Imbiribeira; todo o valor arrecadado será destinado aos projetos sociais da igreja

A Catedral da Reconciliação irá realizar, no dia 12 de julho, a 2ª edição da Corrida Recon, em celebração aos 21 anos da igreja.

Com largada às 16h, a prova terá saída e chegada em frente à sede da igreja, localizada na rua Alfredo Marcondes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Inspirada no "Ano do Cuidado", a prova esportiva visa promover uma reflexão sobre a importância de cuidar da saúde e do bem-estar.

“Estamos vivendo um tempo em que é essencial cuidar do nosso corpo, das emoções e da espiritualidade. A corrida será um momento para celebrar a vida, a fé e o compromisso com o cuidado que Deus nos ensina”, afirma o bispo Ivan Rocha, da Diocese do Litoral Sul de Pernambuco da Igreja Episcopal Carismática do Brasil.

A prova conta com três percursos: 3 km (caminhada), 5 km (corrida) e 10 km (corrida). As modalidades foram pensadas para incluir pessoas de todas as idades.

Segundo o bispo Ivan Rocha, a corrida também será uma oportunidade de fortalecer os laços da comunidade.

Inscrições

Os interessados podem realizar a inscrição através do site www.ticketsports.com.br, com ingressos no valor de R$ 120 até o dia 10 de julho. Toda a arrecadação será destinada aos projetos sociais da igreja.

Após a corrida, o público poderá aproveitar uma vasta programação na área externa da igreja, que contará com foodtrucks, espaço kids, distribuição de brindes e momento de louvor.

Veja também