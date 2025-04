Cavaliers 'varrem' Heat com recorde e avançam nos playoffs da NBA

A- A+

O Cleveland Cavaliers é o segundo time garantido nas semifinais de conferência da NBA. Na noite desta segunda-feira (28), o primeiro colocado do lado Leste na temporada regular atropelou o Miami Heat por 138 a 83, fora de casa, e assegurou a quarta vitória na série melhor de sete jogos nos playoffs da liga americana.



Com a "varrida", triunfo sem sofrer uma derrota sequer no confronto, os Cavaliers avançam às semifinais da Conferência Leste. Agora a equipe aguarda o vencedor do duelo entre o Indiana Pacers e o Milwaukee Bucks - o primeiro lidera a série por 3 a 1 e só precisa de mais uma vitória para encerrar o confronto.



O triunfo tornou o confronto o mais desequilibrado da história dos playoffs da NBA, em razão da ampla margem obtida pelos Cavaliers ao longo das quatro partidas. No total, a equipe de Cleveland somou 122 pontos de vantagem, levando em consideração a diferença no placar nos quatro jogos.

ACONTECEU



O Cleveland Cavaliers VARRE o Miami Heat e avança pra 2° rodada dos Playoffs da NBA



Foram 122 pontos de diferença contra o Miami Heat durante toda a série



É a maior varrida da HISTÓRIA da NBA em termos de diferença de pontos pic.twitter.com/x7KMhmnFdq — NBA do Povo (@NBAdoPovo) April 29, 2025

Trata-se de um novo recorde na história dos playoffs, com um ponto a mais que o confronto entre Denver Nuggets e New Orleans Pelicans, em 2009.



A margem de 55 pontos no quarto jogo - a diferença chegou a superar os 60 pontos no decorrer do duelo - marcou a quarta maior vitória em playoffs. O recorde é de 58 pontos, alcançado duas vezes: no triunfo do Minneapolis sobre St. Louis em 1956 e do Denver sobre New Orleans em 2009. O Los Angeles Lakers venceu o Golden State Warriors por 56 pontos em 1973.



"Viemos para cá com um objetivo em mente", disse Donovan Mitchell, cestinha dos Cavaliers, com 22 pontos. De'Andre Hunter contribuiu com 19 numa atuação de gala do coletivo dos visitantes: seis jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação.

Pelo Heat, Bam Adebayo foi um dos destaques, com um "double-double" de 13 pontos e 12 rebotes. Nikola Jovic saiu do banco de reservas para marcar 24 pontos.





No outro jogo da noite, o Golden State Warriors abriu vantagem na série contra o Houston Rockets. Em casa, o time da Califórnia venceu por 109 a 106 e fez 3 a 1 no confronto. Agora os Warriors só precisam de mais uma vitória para encerrar a série. O próximo jogo está marcado para quarta-feira (30), na casa dos Rockets.



Se confirmar o favoritismo, o Golden State enfrentará o vencedor do duelo entre o Los Angeles Lakers e o Minnesota Timberwolves, que lidera a série por 3 a 1. Jimmy Butler voltou de lesão e conduziu os anfitriões com seus 27 pontos. Brandin Podziemski anotou 26 e o astro Stephen Curry, em noite discreta, contribuiu com 17.

Apreciem a melhor sequência da vitória do Warriors.



Draymond Green, com 5 faltas, evitando a cesta da vitória do Sengun.



Jimmy Butler, longe de estar 100%, voando pra pegar o rebote.



Que time incrivelmente raçudo.



pic.twitter.com/QZHncMe9n1 — NBA da bad (@NBAdabad) April 29, 2025

Os Rockets contaram com o destaque de Alperen Sengun, cestinha da equipe e autor de um "double-double" de 31 pontos e 10 rebotes.



Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Miami Heat 83 x 138 Cleveland Cavaliers - Cavaliers venceram a série por 4 a 0

Golden State Warriors 109 x 106 Houston Rockets - Warriors lideram por 3 a 1



Acompanhe os jogos desta terça (29):

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Detroit Pistons

Boston Celtics x Orlando Magic

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Veja também