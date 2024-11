Cavaliers vencem a 12ª seguida e mantêm série invicta na NBA; Thunder lidera Oeste

A- A+

Leia também

• CPI pode votar convocação de Luiz Henrique, do Botafogo, nesta terça (12)

• Jogador vai comemorar cesta e reconhece ator de Game of Thrones na arquibancada; assista momento

• Férias, datas Fifa, intertemporada: o que possível novo calendário pode mudar no futebol brasileiro

O Cleveland Cavaliers continua imbatível neste início de temporada na NBA. Na última noite, a equipe visitou o Chicago Bulls e faturou sua 12ª vitória em 12 jogos, desta vez pelo placar de 119 a 113. Os Cavaliers se tornaram apenas a oitava equipe da história a emplacar uma série invicta de 12 confrontos no começo da competição.

THE CAVS ARE THE EIGHTH TEAM IN NBA HISTORY TO START A SEASON 12-0 pic.twitter.com/uQmnCtRBmt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 12, 2024

Como vem se tornando rotina, Donovan Mitchell liderou os visitantes, com direito a uma bandeja de 360º. No total, anotou 36 pontos, sua melhor performance na temporada até agora. Evan Mobley também foi decisivo, com um "double-double" de 15 pontos e 11 rebotes. E Darius Garland registrou 17 pontos. Foi a 11ª vez na temporada que o time de Cleveland marcou ao menos 110 pontos.

Pelo lado dos Bulls, Zach LaVine anotou 26 pontos. Coby White e Nicola Vucevic marcaram 20 pontos cada. O time de Chicago sofreu a quinta derrota nos últimos seis jogos. É apenas o nono colocado da Conferência Leste, com quatro triunfos e sete revezes no total. Já os Cavaliers lideram com folga a tabela, dono da melhor campanha da competição até agora.

Pela Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder emplacou a nona vitória em 11 partidas. Em casa, superou o Los Angeles Clippers por 134 a 128 com uma atuação avassaladora de Shai Gilgeous-Alexander. Ele anotou incríveis 45 pontos e nove assistências, numa das melhores performances deste início de temporada regular.

Jalen Williams também se destacou e terminou a noite com 28 pontos e oito rebotes. Os Clippers foram liderados por Norman Powell (31 pontos), Ivica Zubac (22 pontos e 14 rebotes) e Derrick Jones Jr. (20 pontos). A equipe de Los Angeles soma seis triunfos e cinco derrotas.

JALEN WILLIAMS SLAMS THE DOOR.



OKC WINS A THRILLER. pic.twitter.com/bwJoPybYqV — NBA (@NBA) November 12, 2024

No Texas, o San Antonio Spurs esboçou reação ao superar o Sacramento Kings por 116 a 96, diante de sua torcida. Victor Wembanyama comandou o triunfo com seu "double-double" de 34 pontos e 14 rebotes, além de seis assistências. Chris Paul também chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 12 pontos e 11 rebotes.

Pelos Kings, o maior pontuador foi De'Aaron Fox, autor de 24 pontos. Domantas Sabonis anotou um "double-double" de 23 pontos e 11 rebotes, enquanto DeMar DeRozan contribuiu com 21 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Spurs e Kings aparecem em situações opostas na tabela do Oeste. Enquanto o primeiro soma cinco vitórias e seis derrotas, na 12ª colocação, o time de Sacramento exibe seis triunfos e cinco revezes, em 10º lugar.

Confira os resultados da última noite:

San Antonio Spurs 116 x 96 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 105 x 107 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 113 x 119 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 107 x 92 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 134 x 128 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta terça-feira (12):

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x Miami Heat

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

Utah Jazz x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Veja também

CONTRATADO Sampaoli, ex-Flamengo, é oficializado como novo técnico de time francês