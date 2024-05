A- A+

Futebol Internacional Cavani anuncia aposentadoria da seleção uruguaia Com a decisão, atacante não deve participar da Copa América 2024

O atacante Edinson Cavani anunciou nesta quinta-feira (30) sua aposentadoria da seleção uruguaia, pela qual estreou em 2008.

O 'Matador', de 37 anos, disse em suas redes sociais que decidiu "dar um passo atrás" após 136 jogos pela 'Celeste' para se dedicar exclusivamente ao Boca Juniors da Argentina, clube que defende desde o ano passado.

"Fui e sempre serei um abençoado por ter vestido esta camisa para representar o que mais amo no mundo, meu país", escreveu o atacante.

"Foram, sem dúvida, anos muitos preciosos. Teria mil coisas para dizer, contar e lembrar, mas hoje quero me dedicar a esta nova etapa da minha carreira e dar tudo onde tenho que estar", acrescentou.

"Hoje decido dar um passo atrás, mas sempre os acompanharei com o coração pulsando, como quanto tinha que entrar em campo com esta linda camisa", continuou.

Tranquilo, afável e de poucas palavras, Cavani iniciou sua trajetória na seleção uruguaia em um amistoso contra a Colômbia em fevereiro de 2008. Desde então, marcou 58 gols em 136 jogos, o que o torna o segundo maior artilheiro da história da 'Celeste', atrás apenas de Luis Suárez (68 gols).

"O caminho percorrido é a minha maior recompensa", afirmou Cavani.

EL CAMINO RECORRIDO ES MI MAYOR RECOMPENSA… pic.twitter.com/o6XK0tzSAH — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) May 30, 2024

- Quatro Copas do Mundo -

Cavani disputou quatro Copas do Mundo, nas quais marcou cinco gols: África do Sul 2010 (que o Uruguai chegou à semifinal), Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022.

Além disso, foi campeão da Copa América de 2011 (Argentina) e participou das edições de 2015 (Chile), 2016 (Estados Unidos), 2019 (Brasil) e 2021 (Brasil).

No entanto, não chegou a entrar em campo sob o comando de Marcelo Bielsa, que assumiu a seleção uruguaia em maio de 2023.

Seu último jogo pela 'Celeste' foi na vitória por 2 a 0 sobre Gana na fase de grupos do Mundial do Catar, na qual o Uruguai acabou eliminado.

