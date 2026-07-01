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Futebol Cavani rescinde com Boca Juniors, diz imprensa argentina O último jogo do atacante pelo Boca foi no empate em 0 a 0 contra o Racing, pelo Campeonato Argentino

O experiente atacante uruguaio Edinson Cavani, de 39 anos, não é mais jogador do Boca Juniors, após quase três anos no clube, informou a imprensa argentina nesta quarta-feira (1º).

Cavani, que chegou ao Boca em 2023, rescindiu seu contrato seis meses antes do previsto, informaram a emissora ESPN e o jornal Olé.

A saída do atacante ocorre após ter sido revelado que ele não faria parte dos planos do técnico, enquanto se recuperava de um problema físico que o limitou a poucos minutos em campo durante o primeiro semestre de 2026.

O último jogo de Cavani pelo Boca foi no dia 20 de fevereiro, no empate em 0 a 0 contra o Racing, pelo Campeonato Argentino. Desde então, as lesões o impediram de atuar.

Procurada pela AFP, a assessoria de imprensa do Boca Juniors não quis confirmar a notícia.

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