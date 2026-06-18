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FUTEBOL Cavani rescinde contrato com o Boca Jrs. depois de apenas dois jogos em 2026, diz jornal De acordo com o diário 'Olé', atacante uruguaio perdeu espaço na equipe argentina e acertou saída amigável em meio à Copa do Mundo

O atacante uruguaio Edinson Cavani, de 39 anos, acertou a rescisão de seu contrato com Boca Jrs. após ter feito apenas dois jogos pelo clube argentino em 2026. A informação foi publicada nesta quarta-feira pelo diário esportivo "Olé", que afirmou que o fim do contrato foi acertado "em comum acordo" entre o jogador e o clube.

Segundo a publicação, Cavani vem convivendo com problemas físicos neste ano: ele foi submetido a um procedimento médico nas costas e não entra em campo pelo Boca desde fevereiro. Embora o uruguaio quisesse estender seu contrato com o Boca, válido até dezembro, o clube argentino resolveu antecipar o fim do vínculo para acelerar uma reformulação de seu elenco em meio à Copa do Mundo.



Cavani chegou ao Boca em 2023, e disputou a final da Libertadores daquele ano, quando foi vice diante do Fluminense no Maracanã. Em 2024, ele anunciou sua aposentadoria da seleção do Uruguai, pela qual disputou as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022.

No futebol europeu, o atacante se destacou atuando por Napoli (ITA) e Paris Saint-Germain (FRA), e também teve uma passagem pelo Manchester United (ING) antes de desembarcar no Boca.

Além de Cavani, a barca de dispensados pelo Boca também conta com o experiente meia espanhol Ander Herrera, outro que teve passagens por Manchester United e Paris Saint-Germain. Herrera, que havia chegado ao Boca no ano passado, também tinha contrato até o fim de 2026, mas rescindiu nesta semana e deve rumar para a segunda divisão espanhola.

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