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Copa do Mundo CazéTV bate recorde mundial de audiência no YouTube com Brasil x Haiti na Copa Marca anterior era da própria emissora, com 12,7 milhões de espectadores registrada no duelo anterior da seleção brasileira, no último sábado (13), quando a equipe empatou em 1 a 1 com o Marrocos

A CazéTV voltou a registrar quebra de recorde de audiência mundial no YouTube, com 16,1 milhões de espectadores ao vivo, nesta sexta-feira, 19, durante a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti, na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no Lumen Field, na Filadélfia.

A marca anterior era da própria emissora, com 12,7 milhões de espectadores registrada no duelo anterior da seleção brasileira, no último sábado, quando a equipe empatou em 1 a 1 com o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

A terceira marca também pertence à CazéTV, referente ao ano de 2025, quando Flamengo e Bayern de Munique se enfrentaram pelo Mundial de Clubes da FIFA, com pico de 5,6 milhões de transmissões ao vivo.

A partida entre Brasil e Haiti também contou com transmissão da TV Globo (TV aberta), do SBT (TV aberta), da NSports (streaming), da GE TV (streaming) e do SporTV (TV fechada), além do Disney+ em parceria com a própria CazéTV.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24), diante da Escócia, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA). A equipe é a primeira do Grupo A, com quatro pontos, empatada com o Marrocos, mas à frente pelo saldo de gols A Escócia é a terceira, com três pontos, e o Haiti está zerado.

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