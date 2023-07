A- A+

Preconceito CazéTV desativa chat durante abertura da Copa do Mundo feminina por comentários preconceituosos O primeiro jogo do Mundial de 2023 terminou com a vitória da Nova Zelândia contra a Noruega

A abertura da Copa do Mundo feminina na CazéTV teve um marco negativo. Durante o segundo tempo da partida entre Nova Zelândia e Noruega, nesta quinta-feira (20), o chat da transmissão no Youtube foi desativado por comentários preconceituosos do público.

Em nota sobre o ocorrido, a CazéTV informou que "algumas pessoas estavam aproveitando a oportunidade de visibilidade para destilar preconceitos inaceitáveis dentro dos valores da CazéTV e de qualquer sociedade".

Foi possível observar comentários com o teor sexista. "Vai lavar a louça" entre outros termos envolvendo a aparência das jogadoras, além de menosprezo à modalidade.

O confronto de estreia do Mundial terminou com a vitória da Nova Zelândia por 1 a 0.

Na segunda partida do dia, entre Austrália e Irlanda- também transmitida pela CazéTV-, o chat foi reativado para os membros do canal.

A CazéTV tem o direito de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo feminina. Nigéria x Canadá se enfrentam no final desta quinta (20), às 23h30, com transmissão do canal.

A CazéTV pertence ao influenciador e streamer Casimiro Miguel.

Confira a nota na íntegra:

"O chat da CazéTV no YouTube foi desativado durante a transmissão de Nova Zelândia x Noruega porque percebemos que algumas pessoas estavam aproveitando a oportunidade de visibilidade para destilar preconceitos inaceitáveis dentro dos valores da CazéTV e de qualquer sociedade. Nos próximos jogos teremos ainda mais moderadores preparados para permitirem que as pessoas que curtem o canal se manifestem livremente e que discursos discriminatórios sejam banidos, como deve acontecer com qualquer espécie de preconceito".

