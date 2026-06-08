CazéTV e Disney renovam parceria e Copa do Mundo estará disponível no streaming
Novo vínculo entre as empresas vale até 2028
Disney e CazéTV chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (8), para a continuidade da parceria entre as empresas. O antigo contrato terminava em julho, mas foi renovado até 2028.
Diante do novo acordo, os eventos transmitidos no canal liderado por Casimiro Miguel estarão à disposição do público no Disney+. Entre eles, a Copa do Mundo, com início marcado para esta quinta-feira (11). O canal do YouTube é o único que irá transmitir todas as partidas do Mundial.
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“Estamos muito satisfeitos em continuar oferecendo a CazéTV dentro da ESPN no Disney+. Este acordo reforça nossa estratégia de expandir o conteúdo esportivo na plataforma, que já inclui todo o catálogo da ESPN", pontuou o diretor-executivo da Disney para a América Latina, Renato D'Angelo.
Além do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, nos próximos anos os telespectadores também poderão acompanhar a Copa do Mundo Feminina, realizada no Brasil, em 2027, e os Jogos Olímpicos de 2028. O Campeonato Espanhol, adquirido pela CazéTV recentemente, também estará disponível no streaming.