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COPA DO MUNDO CazéTV quebra novo recorde mundial de audiência no YouTube com Brasil x Japão na Copa O canal da LiveMode registrou 21 milhões de dispositivos conectados durante a vitória emocionante do Brasil sobre o Japão por 2 a 1

A CazéTV registrou um novo recorde mundial de audiência simultânea no YouTube nesta Copa do Mundo 2026. O canal da LiveMode registrou 21 milhões de dispositivos conectados durante a vitória emocionante do Brasil sobre o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.



Este é o quarto recorde mundial consecutivo do canal no Mundial deste ano. A marca anterior tinha sido alcançada na vitória brasileira sobre a Escócia, pela terceira rodada da competição, quando 18,3 milhões de dispositivos estavam conectados simultaneamente durante a transmissão.





Desde a estreia da seleção na Copa, quando a CazéTV registrou pela primeira vez o maior pico da história com 12,7 milhões de dispositivos simultâneos, o recorde cresceu 65,7%, o que representa uma alta de mais de 8 milhões de dispositivos em quatro jogos.



Depois de eliminar os japoneses, o Brasil voltará a campo no próximo domingo, 5, às 17 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey. O adversário das oitavas de final será o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira, às 14 horas, no AT&T Stadium, em Arlington.

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