CazéTV vai transmitir Jogos Panamericanos de 2023, no Chile

A CazéTV anunciou que vai transmitir os Jogos Panamericanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile. O acordo partiu de uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que adquiriu os direitos de transmissão e também vai exibir a competição no Canal Olímpico.

“O público da CazéTV tem se divertido e se emocionado com os grandes eventos esportivos, mas faltava um grande evento olímpico e ter o Pan na nossa grade é uma grande oportunidade de levar as emoções dos esportes olímpicos de altíssimo nível para uma audiência jovem, engajada e comprometida. Será também uma oportunidade de falar com essas novas gerações e levar para nossos patrocinadores e parceiros da CazéTV produções próprias e ações especiais que falam com esse público”, comentou Fabio Medeiros, sócio-diretor da LiveMode, empresa parceira do streamer Casimiro na CazéTV.

Ancorando a cobertura da CazéTV, Fernanda Gentil já está escalada para comandar as lives da Casa Brasil. Serão mais de 400 horas ao vivo, com múltiplos canais para levar ao País o máximo de modalidades. Os fãs de esportes vão ter também uma equipe escalada para levar a emoção dos atletas, a expectativa da torcida e todo o entorno do evento esportivo.

Os Jogos Panamericanos de Santiago começam dia 20 de outubro. Até lá, a CazéTV vai mostrar também a busca dos atletas de diversas modalidades por uma vaga na maior competição das Américas.

