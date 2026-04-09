CBF acata pedido do São Paulo e jogo com Mirassol será realizado no Brinco de Ouro, em Campinas
O motivo da alteração é que o MorumBis passará por uma manutenção para receber o show do cantor The Weeknd
O Brinco de Ouro, em Campinas, será o palco do confronto entre São Paulo e Mirassol, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcada para o dia 25 de abril. A mudança foi oficializada pela CBF em seu site oficial.
A entidade que comanda o futebol nacional aceitou a solicitação da diretoria são-paulina. O motivo da alteração é que o MorumBis vai passar por manutenção para receber o show do cantor The Weeknd, agendado para o dia 30 de abril.
Leia também
• São Paulo: Polícia Civil aponta "associação criminosa" em venda ilegal de camarotes no MorumBis
• Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis
• Diretores do São Paulo se licenciam após áudios de venda ilegal de camarotes no MorumBis
Esta situação não é novidade para o time paulista. Em março, por causa do show da banda australiana AC/DC em seu estádio, a equipe tricolor optou pelo Canindé para receber a Chapecoense. O confronto aconteceu no dia 12 com vitória de 2 a 0 sobre os visitantes catarinenses.
Depois de marcar a sua estreia na Copa Sul-Americana com vitória de 1 a 0 sobre o O'Higgins, no Chile, no meio de semana, o São Paulo volta as suas atenções novamente para o Campeonato Brasileiro.
Vice-líder na classificação do Nacional com 20 pontos, os são-paulinos viajam até Salvador neste sábado para enfrentar o Vitória no Barradão. O clube baiano, que vem de empate com a Chapecoense, figura na 14ª posição e soma 11 pontos.