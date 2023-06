A- A+

futebol CBF "adapta" escudo em homenagem ao dia do Orgulho LGBTQIAPN+ Confederação adotou as cores da bandeira do movimento nas estrelas em seu escudo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deixou a sua homenagem ao dia do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado nesta quarta-feira (28). Em seu site oficial, a federação adaptou o escudo com as cores da bandeira do movimento nas cinco estrelas que remetem ao pentacampeonato mundial do Brasil — em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Até o momento da publicação desta matéria, a CBF fez a alteração apenas em seu site oficial e permanece com o escudo antigo nas redes sociais.

Em todo o mundo, o dia 28 de junho é considerado o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. Durante o mês, eventos e paradas celebram as vitórias históricas e reforçam a luta para garantir os direitos da comunidade.

No dia 25 de março deste ano, a Confederação Brasileira fez um post nas redes sociais celebrando o Dia Nacional do Orgulho Gay, reforçando que "todos são bem-vindos e o respeito é obrigatório".

