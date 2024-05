A- A+

Mudança CBF adia Náutico x Ypiranga pela Série C por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul O confronto estava marcado para este sábado (4), nos Aflitos; nova data ainda será divulgada

Por conta das fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou todos os jogos envolvendo clubes gaúchos até a próxima segunda-feira (6). Essa decisão vai afetar o Náutico, que tinha jogo marcado contra o Ypiranga-RS neste sábado (4), nos Aflitos. O objetivo é evitar o deslocamento das equipes.

O objetivo é evitar o deslocamento da entidade é evitar o deslocamentos dos clubes do estado. No comunicado oficial, a CBF informou que a decisão "é baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo Governador e pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul".

A nova data para o confronto entre Náutico e Ypiranga ainda será definida pela entidade. Outras partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro também terão os dias modificados.

Adversário do Náutico, o Ypiranga fica na cidade de Erechim- cerca de 380km de distância da capital Porto Alegre. O município também está sendo afetado pelas chuvas.

Fortes chuvas

Pelo menos dez pessoas morreram e 21 estão desaparecidas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul, informaram as autoridades nesta quarta-feira (1°).

De acordo com os últimos números atualizados pela Defesa Civil, as chuvas obrigaram a retirada de cerca de 3.393 pessoas em mais de 100 municípios do estado. Muitos foram transferidos para abrigos.

O governador Eduardo Leite (PSDB), solicitou ao Governo Federal ajuda com aeronaves para o resgate das pessoas afetadas e disse que estão mobilizando equipes de resposta rápida para atuar em "áreas de risco".

O Instituto Nacional de Meteorologia indicou que o volume total de chuvas pode ultrapassar os 100 milímetros nas próximas 24 horas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.



Confira a nota oficial da CBF

Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda (6) em todas as competições e divisões do futebol brasileiro.

A decisão da CBF é baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo Governador e pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A CBF entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e de solidariedade.

A CBF, em sua condição de entidade nacional de administração do futebol no Brasil, reitera seu compromisso com o apoio às autoridades e à população Gaúcha, e manifesta toda a sua solidariedade.

