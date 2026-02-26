CBF adverte juiz e diz não haver prejuízo ao Fluminense por Palmeiras sair com bola nos dois tempos

A- A+

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou sobre o lance inusitado que aconteceu na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na quarta-feira (25), na Arena Barueri, em São Paulo. A entidade informou que advertiu o árbitro Felipe Fernandes de Lima após o Verdão ter dado a saída de bola nos dois tempos.

A avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, já que a partida foi reiniciada e o Fluminense adquiriu a posse de bola, sem que houvesse sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente. O confronto terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1, mesmo placar do primeiro tempo.

O Palmeiras começou com a posse de bola no primeiro tempo. O certo seria que o Fluminense desse o pontapé inicial na segunda etapa, o que não aconteceu. Foi novamente o Verdão quem saiu jogando.

Após a partida, Carlos Miguel se mostrou surpreso com a situação após ter sido perguntado na zona mista. O zagueiro Freytes, do Fluminense, afirmou que percebeu o adversário iniciando o jogo novamente, mas que não teve sucesso ao tentar alertar ao árbitro.

Confira a nota da CBF

