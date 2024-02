A- A+

Sport CBF altera data de Altos-PI x Sport pela quinta rodada da Copa do Nordeste Segundo a entidade, a modificação se deu apenas por um ajuste na tabela da competição regional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do confronto entre Altos-PI e Sport, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Antes marcado para às 21h30 do dia 05 de março, no Estádio Lindolfo Monteiro, o duelo será realizado no dia 06 de março, uma quarta-feira. Horário e local seguem mantidos.

O motivo da modificação, segundo a entidade, se deu apenas por um ajuste na tabela da competição regional.

Enquanto o confronto com o Altos não chega, o Sport se prepara para entrar em campo pela quarta rodada do Nordestão. Nesta quarta-feira (21), o Leão recebe o Fortaleza, às 21h30, na Arena de Pernambuco.

