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Sport CBF altera data de dois jogos do Sport pela Copa do Nordeste; confira Leão volta a entrar em campo pelo torneio neste domingo (29)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou, nesta quinta-feira (26), a data de dois jogos do Sport, pela primeira fase da Copa do Nordeste. As partidas são referentes às terceira e quarta rodadas, respectivamente.

Antes marcado para o dia 7 de abril, às 21h30, na Ilha do Retiro, o jogo do Leão contra o Retrô passou para o dia 8, uma quarta-feira. Horário e local segue mantidos.

Já a partida do Leão contra o Maranhão, agendada previamente para 14 de abril, também às 21h30, na Ilha do Retiro, será disputada no dia posterior, no mesmo horário e estádio.

Depois de estrear com vitória sobre o Jacuipense no Nordestão, o Sport volta a entrar em campo pelo torneio neste domingo (29). Às 17h, o Rubro-negro visita o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada.

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