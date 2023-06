A- A+

Náutico CBF altera data de duelo entre Náutico x Amazonas pela Série C O Timbu vai fazer quatro dos próximos cinco jogos em casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data de mais uma partida do Náutico na Série C. O duelo contra o Amazonas saiu do dia 29 para o dia 28 (próxima quarta-feira). O horário segue às 19h, nos Aflitos.

A mudança foi solicitada pela CBF e teve a anuência da detentora dos direitos de transmissão.

A partida entre Náutico x Amazonas, pela 10ª rodada da Série C, no estádio dos Aflitos, teve a data alterada.



O confronto, que seria no dia 29, foi antecipado para o dia 28 (quarta-feira). O horário segue o mesmo: 19h. pic.twitter.com/4yU9abyqCc — Náutico (@nauticope) June 22, 2023

Nesta Série C, o Náutico teve mudança de datas contra o Floresta-CE (em casa) e diante do Confiança-SE (fora de casa).

O confronto contra o Amazonas marca o início de uma sequência de partidas do Náutico em casa. Nos próximos cinco jogos pela terceira divisão, o Timbu vai fazer quatro nos Aflitos.

