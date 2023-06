A- A+

Futebol CBF altera data e horário do jogo entre Campinense x Santa Cruz Duelo passou do domingo (9) para a segunda (10), saindo também das 17h para as 20h

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou uma mudança de data e horário do jogo entre Campinense e Santa Cruz, pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Marcado anteriormente para acontecer às 17h, no domingo (9), no Amigão, o confronto passou para a segunda, 20h - o local permanece o mesmo.

A alteração acatou um pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição. O Santa Cruz é o atual vice-líder da chave, com 18 pontos. O Campinense é o sétimo, com 12.

Veja também

Futebol Igor Carius e mais sete jogadores serão julgados pelo STJD na próxima quinta (6)