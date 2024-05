CBF altera horário da partida entre Sport e Avaí, marcada para este sábado (18)

A- A+

O confronto entre Sport e Avaí, marcado para este sábado (18), na Arena de Pernambuco, ganhou um novo horário. Antes agendado para ocorrer às 15h30, o duelo válido pela sexta rodada da Série B será disputado às 21h. A mudança foi publicada no site oficial da CBF, nesta quinta-feira (16) como "ajuste de tabela".

Em parcial divulgada pelo clube na tarde desta quinta, o Sport informou que quase 10 mil ingressos já haviam sido comercializado para a partida diante dos catarinenses.

No confronto, o Rubro-negro buscará os três pontos para tentar voltar à liderança, após o revés sofrido para o Ituano, por 1x0. O Leão é o vice-líder, com 12 pontos. O Avaí, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas na Segundona, e ocupa a 11ª posição, com sete pontos.

